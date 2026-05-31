به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلی‌زاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: گزارشی مبنی بر بروز مشکل تنفسی برای تعدادی از افراد واقع در منطقه کیشون‌بن، محور تالش به سوباتان، از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان گیلان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات چوبر به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم جهت ارزیابی و بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان در دستور کار قرار گرفت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به پایان عملیات گفت: متأسفانه این حادثه منجر به جان باختن دو نفر شد و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مسئول و تحویل افراد فوت‌شده به عوامل ذی‌ربط، عملیات امدادی خاتمه یافت.

قلی‌زاده ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در اماکن اقامتی و فضاهای بسته، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شرایط اضطراری، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ هلال احمر اطلاع دهند.