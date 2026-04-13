تداوم عملیات جستجوی مرد ۴۰ ساله مفقود شده در ارتفاعات رودسر

علی‌قلی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه عملیات جست‌وجو برای یافتن شهروند ۴۰ ساله مفقود شده در ارتفاعات شهرستان رودسر خبر داد و گفت: این حادثه در منطقه سخت‌گذر روستای «سیاه‌گل‌چال» از توابع بخش رحیم‌آباد رخ داده است.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گیلان اظهار داشت: پس از اعلام حادثه مفقودی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، بلافاصله اقدامات لازم برای اعزام گروه‌های امدادی و هماهنگی با نیروهای محلی آغاز شد.

قلی‌زاده افزود: بامداد روز دوشنبه، یک تیم تخصصی از پایگاه کوهستان «شهدای امدادگر زیاز» به همراه یک تیم پشتیبان از مرکز اداری شهرستان رودسر به منطقه مورد نظر اعزام شدند.

بهره‌گیری از شناخت مردم بومی از مسیرهای صعب‌العبور

وی با اشاره به شرایط سخت منطقه تصریح کرد: تیم‌های امدادی با بهره‌گیری از شناخت مردم بومی از مسیرهای صعب‌العبور، عملیات جست‌وجو و نجات را آغاز کرده‌اند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر گیلان خاطرنشان کرد: عملیات جستجو با هماهنگی کامل رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رودسر، در حال انجام است و تا حصول نتیجه، تیم‌های امدادی در منطقه حضور خواهند داشت.