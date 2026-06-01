خبر گزاری مهر، گروه استان‌ها-محمدرضا بهرامی: جنگ امروز، بیش از آنکه جنگ سلاح‌ها باشد، جنگ روایت‌هاست؛ نبردی که در آن افکار عمومی، ادراکات و باورهای ملت‌ها هدف قرار می‌گیرند. در این میدان پیچیده، دیگر تنها گلوله و موشک تعیین‌کننده نیستند، بلکه واژه‌ها، تصاویر و روایت‌ها می‌توانند سرنوشت یک ملت را رقم بزنند. دشمنان جهان اسلام نیز با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه رسانه، بهره‌گیری از شبکه‌های خبری فراگیر، پلتفرم‌های مجازی و فناوری‌های نوین ارتباطی، تلاش می‌کنند حقیقت را وارونه جلوه دهند، مقاومت را شکست‌خورده نشان دهند و امید را از جوامع اسلامی بگیرند.

در برابر این جنگ گسترده شناختی، جهان اسلام از سرمایه‌ای برخوردار است که قدرت آن فراتر از بسیاری از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی است؛ سرمایه‌ای که ریشه در اعتقاد، هویت و فطرت انسان دارد و آن چیزی نیست جز «الله‌اکبر».

«الله‌اکبر» صرفاً یک شعار عبادی یا جمله‌ای برای آغاز و پایان مناسک دینی نیست. این عبارت کوتاه، عمیق‌ترین پیام توحیدی را در خود جای داده و در طول تاریخ به عنوان نماد مقاومت، امید و ایستادگی شناخته شده است. مفهوم آن روشن است؛ خداوند بزرگ‌تر از هر قدرتی است که مستکبران عالم برای خود تصور می‌کنند. بزرگ‌تر از زرادخانه‌های نظامی، بزرگ‌تر از تحریم‌های اقتصادی، بزرگ‌تر از امپراتوری‌های رسانه‌ای و بزرگ‌تر از تمام نقشه‌ها و توطئه‌هایی که علیه ملت‌ها طراحی می‌شود.

در واقع «الله‌اکبر» یک راهبرد گفتمانی است؛ راهبردی که می‌تواند معادلات جنگ روایت‌ها را تغییر دهد. هر جا این شعار در متن زندگی مسلمانان حضور داشته، روایت‌های تحمیلی دشمن با شکست مواجه شده است. زمانی که در صفوف نماز جمعه طنین‌انداز می‌شود، تصویری متفاوت از اسلام را به نمایش می‌گذارد و تلاش‌ها برای معرفی اسلام به عنوان دینی خشن و هراس‌انگیز را بی‌اثر می‌کند.

وقتی این فریاد از میان خرابه‌های غزه و از زبان مردمی که ماه‌ها زیر شدیدترین حملات قرار گرفته‌اند شنیده می‌شود، روایت شکست مقاومت فرو می‌ریزد. هنگامی که در صحنه‌های باشکوه راهپیمایی اربعین میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها و زبان‌های مختلف آن را تکرار می‌کنند، ادعای انزوای جبهه مقاومت و گسست هویت دینی بی‌اعتبار می‌شود. همچنین زمانی که رزمندگان مقاومت در سخت‌ترین شرایط میدان نبرد این شعار را بر زبان جاری می‌کنند، پیام روشنی به جهان مخابره می‌شود که اراده ملت‌ها را نمی‌توان با تهدید و فشار در هم شکست.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های «الله‌اکبر»، جهانی بودن پیام آن است. این شعار به ترجمه نیاز ندارد و بدون واسطه با فطرت انسان سخن می‌گوید. در هر نقطه از جهان، انسان‌های آزاده می‌توانند مفهوم ایستادگی، امید و اتکال به قدرت الهی را از آن دریافت کنند. به همین دلیل است که گاه یک تصویر از کودکی فلسطینی که بر ویرانه‌های خانه خود ایستاده و «الله‌اکبر» سر می‌دهد، تأثیری عمیق‌تر از ده‌ها گزارش و تحلیل رسانه‌ای بر افکار عمومی جهان می‌گذارد.

دشمنان نیز به خوبی به این ظرفیت عظیم واقف هستند. از همین رو سال‌هاست تلاش می‌کنند این شعار مقدس را از معنای حقیقی خود تهی کنند و آن را به جریان‌های افراطی و خشونت‌طلب نسبت دهند. آنان می‌کوشند «الله‌اکبر» را به عنوان نمادی از تعصب و مخالفت با آزادی معرفی کنند، در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است.

تاریخ معاصر نشان می‌دهد این شعار بیش از هر چیز، فریاد اعتراض به ظلم، اشغالگری، تبعیض و تحقیر ملت‌ها بوده است. در بسیاری از نقاط جهان، از فلسطین و لبنان گرفته تا بوسنی، عراق و یمن، «الله‌اکبر» صدای مردمانی بوده که در برابر زورگویی و سلطه‌طلبی ایستاده‌اند. این شعار نه دعوت به خشونت، بلکه دعوت به کرامت انسانی، عدالت‌خواهی و مقاومت در برابر ظلم است.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم ظرفیت گفتمانی این شعار را در میدان رسانه فعال کنیم. رسانه‌های متعهد، فعالان فرهنگی، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه و کنشگران فضای مجازی وظیفه دارند ابعاد مختلف این سرمایه عظیم فرهنگی و تمدنی را برای افکار عمومی تبیین کنند. بازنمایی جلوه‌های امیدآفرین مقاومت، تولید محتوای خلاقانه برای نسل جوان، روایت درست از مفاهیم دینی و برجسته‌سازی نقش ایمان در پایداری ملت‌ها، بخشی از این مسئولیت مهم است.

«الله‌اکبر» را نباید تنها در مناسک عبادی و آیینی محدود کرد. این شعار می‌تواند به یک عنصر فعال در جهاد تبیین و جنگ روایت‌ها تبدیل شود؛ عنصری که هم هویت‌ساز است و هم امیدآفرین. هر اندازه این مفهوم در فضای رسانه‌ای و فرهنگی جامعه پررنگ‌تر شود، توان جبهه حق برای مقابله با روایت‌های تحریف‌شده نیز افزایش خواهد یافت.

تمدنی که سلاح گفتمانی آن «الله‌اکبر» باشد، در هیچ میدانی شکست نخواهد خورد؛ نه در عرصه نظامی، نه در میدان اقتصادی و نه در جنگ شناختی و رسانه‌ای. زیرا ریشه این شعار در باوری عمیق نهفته است؛ باوری که به انسان می‌آموزد قدرت حقیقی از آن خداوند است و هیچ قدرتی نمی‌تواند نور حقیقت را خاموش کند.

امروز از محراب مسجد تا استودیوی خبر، از سنگرهای مقاومت تا صفحات روزنامه‌ها، از زبان کودکان غزه تا کلاس‌های درس دانشگاه، این پیام همچنان زنده و الهام‌بخش است؛ اینکه خدا بزرگ‌تر از همه نقشه‌های دشمنان، بزرگ‌تر از همه تهدیدها و بزرگ‌تر از تمام ابزارهای جنگ روانی و رسانه‌ای است.

و این همان حقیقتی است که می‌تواند در نبرد روایت‌ها، ورق را به سود جبهه حق برگرداند.این نسخه حدود ۹۰ درصد محتوای متن اصلی را حفظ کرده اما از نظر نثر، انسجام، ریتم و استانداردهای یادداشت‌نویسی رسانه‌ای حرفه‌ای‌تر شده است.

دبیر مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی استان گلستان