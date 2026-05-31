به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در قالب «مدرسه علمی بهاره» با موضوع «امامت در آموزه‌های رضوی» و با سخنرانی آیت‌الله رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران و تولیت مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام برگزار شد.

غدیر؛ جریانی مستمر و هستی‌شناختی

تولیت مجتمع حوزوی امام رضا علیه‌السلام با اشاره به جایگاه رفیع غدیر تصریح کرد: متأسفانه برخی گمان می‌کنند غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی است، در حالی که این رویداد دارای حیثیت هستی‌شناختی بوده و جریانی مستمر و پیوسته به شمار می‌رود. وی افزود: مسئله امامت و ولایت از نخستین جلسات دعوت پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله تا آخرین لحظات حیات ایشان مطرح بوده و این نشان می‌دهد که ولایت، یک آموزه متعارف فرعی نیست، بلکه صورتی از دین و نمایاننده کلیت آن است. ایشان تأکید کرد: گویی ولایت هم‌قامت کل دین است؛ غدیر یک برکه نیست، حقیقتاً اقیانوس است.

رئیس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران در تبیین رابطه توحید و ولایت اظهار داشت: همان‌طور که توحید قابل بسط به همه ساحات معرفتی، معیشتی و رفتاری انسان است، ولایت نیز همین‌گونه است. توحید در واقع مشروط به امامت و ولایت است. ایشان با اشاره به حدیث معروف سلسلة الذهب از امام رضا علیه‌السلام خاطرنشان کرد: حضرت در نیشابور فرمودند «لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی» و بلافاصله شرط آن را بیان کردند «بشروطها و انا من شروطها»؛ یعنی توحید بدون ولایت، توحید نیست. اگر شرط منتفی شود، مشروط (توحید) نیز باقی نمی‌ماند.

آیت‌الله رشاد حدیث سلسلة الذهب را از جمله احادیث قدسی برشمرد که عصاره و چکیده عمده تعالیم الهی است و یادآور شد: همان‌طور که خطبه فدکیه چکیده نهج‌البلاغه و زیارت جامعه کبیره عصاره معارف اهل بیت علیهم‌السلام است، این حدیث قدسی نیز چکیده همه دین به معنای دقیق کلمه محسوب می‌شود.

ایشان در پایان با اشاره به فرمایش آیت‌الله جوادی آملی که «از یک حدیث می‌توان ده‌ها مطلب عمیق استخراج کرد»، خاطرنشان ساخت: توفیق درک معارف ولایت تنها از جانب خداوند متعال است و باید از بارگاه ملکوتی حضرت معصومه علیهاالسلام و ائمه اطهار علیهم‌السلام خواست که دلها را نورانی فرمایند.