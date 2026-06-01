امام هادی(ع) از سیره هدایتگر جامعه تا زمینه سازی برای ولادت منجی

خبرگزاری مهر، گروه استانها-عاطفه وفاییان: در فضای معنوی حرم مطهر امام رضا(ع)، دل آدمی بیاختیار آرام میگیرد؛ گویی هر گوشه این بارگاه نورانی، روایتگر پیوندی عمیق میان عاشقان اهلبیت(ع) و سرچشمههای هدایت الهی است. زائر وقتی در صحن و سرای رضوی قدم میزند، نهتنها عظمت و مهربانی امام رئوف(ع) را احساس میکند، بلکه دلش به یاد دیگر امامان معصوم(ع) نیز روشن میشود؛ بزرگوارانی که هر یک در روزگار خود، چراغ راه امت اسلامی بودند و با صبر، علم و هدایت، دین خدا را زنده نگه داشتند.
در چنین حالوهوای معنوی، یاد ولادت حضرت امام هادی(ع)، دهمین پیشوای شیعیان، جلوهای ویژه پیدا میکند. آن امام همام در نیمه ذیالحجه سال ۲۱۲ هجری قمری در مدینه دیده به جهان گشودند و از همان کودکی، نشانههای علم، وقار و عظمت الهی در وجودشان آشکار بود. زندگی امام هادی(ع) از همان آغاز با مسئولیتی بزرگ همراه شد؛ مسئولیتی که در ادامه، ایشان را به یکی از مهمترین ستونهای استوار تشیع در عصر فشار، خفقان و غربت تبدیل کرد.
شناخت سیره و شخصیت امام هادی(ع) تنها مرور بخشی از تاریخ نیست، بلکه نگاهی به الگویی روشن از هدایت، صبوری و مبارزه هوشمندانه در برابر انحرافها و فشارهای سیاسی است. آن حضرت در یکی از سختترین دورههای تاریخ اسلام، با تکیه بر علم الهی، تربیت فکری جامعه و حفظ پیوند شیعیان، نقشی سرنوشتساز در پاسداری از معارف اهلبیت(ع) ایفا کردند. آنچه در ادامه میآید، نگاهی است به ابعاد مختلف سیره، زندگی و نقش اثرگذار این امام بزرگوار در هدایت امت اسلامی.
امام هادی (ع)؛ ستون استوار تشیع در عصر خفقان و غربت
حجتالاسلام محمد وحیدی، کارشناس دینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تحلیل دوران امامت امام دهم شیعیان، حضرت امام هادی (ع)، اظهار کرد: امام هادی (ع) از سویی به دلیل سن کم در آغاز امامت و از سوی دیگر به واسطه فضای شدید امنیتی و بایکوت خبری دوران خود، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، در حالی که معارف ایشان و دوران تاریخی امامتشان بسیار پربار و سرنوشتساز بوده است.
این کارشناس دینی با اشاره به هوشمندی شیعیان پس از شهادت امام جواد (ع) در پذیرش امامت امام هادی (ع) افزود: با وجود تلاش برخی برای انحراف جریان امامت، جامعه شیعی با درایت، حول محور امام هادی (ع) متمرکز شد و شبکه ارتباطی شیعه دوباره جان گرفت.
وی با تحلیل دوران خلافت متوکل عباسی گفت: متوکل خلیفه عباسی که با درایت و سیاستمداری جنایتکارانه، سعی در کنترل علویان و شخص امام داشت، در اقدامی برای تحتنظر قرار دادن ایشان، امام را از مدینه به سامرا فراخواند. این انتقال اگرچه با ظاهری مودبانه اما در واقع به منظور حصر امام در یک پادگان نظامی انجام شد تا ارتباط ایشان با شیعیان قطع شود.
وحیدی افزود: با این وجود، امام هادی (ع) در سامرا نیز از تلاش برای هدایت جامعه و خنثیسازی توطئههای تبلیغاتی دشمن دست نکشیدند. ایشان با استفاده از قالبهای غیرمستقیمی نظیر دعا و زیارت، از جمله «زیارت جامعه کبیره»، مفاهیم عمیق امامت و معارف اصیل دینی را در جامعه ترویج میکردند تا اجازه ندهند دستگاه تبلیغاتی دشمن، حقیقت جایگاه ائمه را در اذهان عمومی تغییر دهد.
این سخنران دینی در ادامه به چالشهای شبکه وکالت در این دوره اشاره کرد و گفت: با وجود دستگیری، شهادت و مصادره اموال وکلای امام، ایشان با تدابیر پیچیده و سازماندهی شبکه ارتباطی، موفق شدند هدایت شیعیان را در مناطق مختلف از جمله ایران، یمن و مصر تداوم بخشند. ایشان حتی در نامههای خود به شیعیان، لزوم اطاعت از وکلا را به عنوان استمرار ولایت خود تبیین میکردند که این خود، پایه و اساسی برای حفظ تشکیلات شیعه در دوران غیبت بود.
وی با اشاره به تحولات جغرافیایی شیعه در قرن سوم هجری بیان کرد: در زمان امام هادی (ع)، مرکزیت تشیع از کوفه به سمت ایران متمایل شد و شهرهایی چون قم به پایگاههای فکری و اعتقادی مستحکمتری تبدیل گشتند. این تحول، منجر به انتقال میراث اصیل اهل بیت (ع) به ایران شد که زمینه را برای گسترش فرهنگ ناب شیعی و ایجاد حوزههای تمدنی شیعه فراهم کرد.
امام هادی(ع) در اوج فشار سیاسی، چراغ هدایت شیعیان را روشن نگه داشتند
زهرا ماشینی، مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س)، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناسبت ولادت با سعادت حضرت امام هادی(ع)، یازدهمین امام معصوم، اظهار کرد: امام هادی(ع) از شخصیتهای بزرگ و تأثیرگذار تاریخ اسلام هستند که در یکی از دشوارترین مقاطع سیاسی و مذهبی، راهنمای حقیقت و مظهر هدایت برای امت اسلامی بودند.
مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه افزود: امام هادی(ع) با هدایت صحیح جامعه اسلامی و بهویژه شیعیان، از پراکندگی مذهبی جلوگیری کردند و با تبیین دقیق احکام الهی، پیوند میان دین و زندگی را محکم ساختند.
وی با بیان اینکه امام هادی(ع) دارای ویژگیهای برجستهای در عرصه هدایتگری بودند، ادامه داد: آن حضرت در شرایطی که فشارهای سیاسی و مذهبی بسیار سنگین بود، با تدبیر و حکمت، جامعه شیعه را از مسیر گمراهی دور نگه داشتند.
ماشینی همچنین به جایگاه علمی امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: پاسخگویی امام هادی(ع) به پرسشهای پیچیده علمی و کلامی نشان داد که حقیقت همیشه در دسترس اهل دانش و معرفت است. آثار و کلام ایشان، بهویژه در دعاها و زیارتنامهها، دریچهای برای رسیدن به قرب الهی و آرامش دلها به شمار میرود.
این مدیر مدرسه علمیه در ادامه به روایتی از دوران کودکی امام هادی(ع) اشاره کرد و گفت: هنگامی که معتصم در سال ۲۱۸ هجری، حضرت جواد(ع) را از مدینه به بغداد آورد، امام هادی(ع) که در آن زمان حدود شش سال داشتند، به همراه خانواده در مدینه ماندند. پس از آن، معتصم که از جایگاه فرزند امام جواد(ع) آگاه شده بود، تصمیم گرفت برای کنترل و جهتدهی تربیتی ایشان، فردی را مأمور کند تا در مدینه معلمی مخالف اهلبیت(ع) برای آن حضرت برگزیند.
به گفته وی، فردی به نام «الجنیدی» که از مخالفان اهلبیت(ع) بود، برای این کار انتخاب شد تا امام هادی(ع) را تحت تعلیم و مراقبت قرار دهد و مانع ارتباط دیگران با ایشان شود.
ماشینی افزود: اما پس از گذشت مدتی، الجنیدی در مواجهه با علم و شخصیت امام هادی(ع) دچار شگفتی شد. او در پاسخ به کسانی که از وضعیت این کودک سؤال میکردند، با تعجب میگفت: آیا این کودک، واقعا یک کودک است؟ من یک مسئله از ادب برای او بیان میکنم، اما او بابهایی از ادب را برای من شرح میدهد که خودم از آن بهرهمند میشوم.
مدیر مدرسه علمیه حضرت رقیه(س)ادامه داد: الجنیدی نقل میکرد که گاهی برای آزمودن امام هادی(ع)، از ایشان میخواست پیش از ورود، سورهای از قرآن تلاوت کنند، اما آن حضرت نهتنها سورههای بزرگ را میخواندند، بلکه بخشهای دشوار آن را نیز معنا و تفسیر میکردند. این مسئله نشاندهنده علم الهی و جایگاه ویژه امام هادی(ع) حتی در دوران کودکی است.
وی تصریح کرد: این ارتباط در نهایت سبب شد الجنیدی که در ابتدا از مخالفان اهلبیت(ع) بود، تحت تأثیر علم، معنویت و شخصیت امام هادی(ع) قرار گیرد و به یکی از شیعیان مخلص اهلبیت(ع) تبدیل شود.
ماشینی خاطرنشان کرد: سیره نورانی امام هادی(ع) بهخوبی نشان میدهد که هدایت الهی محدود به سن و شرایط ظاهری نیست و اولیای الهی حتی در سختترین وضعیتها نیز میتوانند دلها را به سوی حقیقت هدایت کنند.
هرچه به عصر امام دوازدهم(عج) نزدیکتر میشویم، خفقانِ زورگویان پررنگتر میشود
نجمه اسفندیاری، معاون آموزشی و پژوهشی کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا(س) خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط سخت دوران امامت امام هادی(ع) اظهار کرد: امام هادی(علیهالسلام) یکی از حساسترین و خفقانآورترین دورههای تاریخ امامت را تجربه کردند؛ دورانی که دستگاه خلافت عباسی بهویژه متوکل، به شدت در پی سرکوب و منزوی کردن جریان اصیل شیعی بود، اما امام با تدبیر و هوشمندی، میراث اسلام ناب را حفظ کردند.
معاون آموزشی و پژوهشی کانون طلاب و دانشآموختگان جامعهالزهرا(س) خراسان رضوی با دستهبندی دستاوردهای آن حضرت افزود: این دستاوردها را میتوان در دو حوزه «سیره علمی و فرهنگی» و «سیره عملی» بررسی کرد.
وی در تشریح سیره علمی و فرهنگی امام هادی(ع) گفت: امام در عصر تهاجم فکری و شکلگیری فرقههای انحرافی مانند غلات، واقفیه و مجسّمه، وظیفه «حفظ مرزهای عقیدتی» را با جدیت دنبال کردند. از جمله اقدامات راهبردی ایشان «تبیین توحید ناب» بود؛ به طوری که امام هادی(ع) همانند پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع)، پیام توحید خالص و اسلام ناب را در قالب «زیارت جامعه کبیره» در فضای سنگین خفقان تبیین کردند.
اسفندیاری ادامه داد: امام با استفاده از مجامع علمی و پاسخ به شبهات، توحید خالص را از شائبه تشبیه و تجسیم که دشمنان برای تخریب چهره اسلام ترویج میدادند پاکسازی کردند. زیارت جامعه کبیره به عنوان یک دایرهالمعارف کامل امامشناسی، محصول این دوره است و چارچوبهای اعتقادی شیعه را برای همیشه مستحکم کرد و اصل امامت و راه حق را به شکلی روشن بیان داشت.
معاون آموزشی و پژوهشی کانون طلاب جامعهالزهرا(س) خراسان رضوی «سازماندهی شبکه وکالت» را محور دیگر سیره علمی امام هادی(ع) دانست و گفت: امام برای ارتباط با شیعیان و پاسخگویی به نیازهای فکری و اعتقادی، شبکه وکلا را تقویت کردند و ارتباط با مناطق دوردست را گسترش دادند تا امت اسلامی منسجم بماند و از همان زمان زمینه برای دوران غیبت مهیا شود. امام هادی(ع) به شیعیان آموختند حتی در شدیدترین فشارهای سیاسی نیز میتوان با مرجعیت فکری، پیوند جامعه را حفظ کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «سیره عملی» امام هادی(ع) تصریح کرد: امام هادی(ع) در برابر ظلم و جور زمان، «ایستادگیِ همراه با خردمندی» داشتند و با عزتمداری در مقابل تحقیر و زورگویی ظالمان سر خم نکردند؛ در حالی که بسیاری از بزرگان عصر در برابر متوکل تسلیم شدند.
اسفندیاری افزود: این الگو در دوران معاصر نیز قابل مشاهده است؛ امام خمینی(ره) و رهبران نهضت اسلامی با تأسی به همین سیره عزتمندانه، بر اتکای به معنویت و پیوند با اهلبیت(ع) تأکید داشتند و نشان دادند اسلام با تکیه بر معنویات همواره زنده میماند.
این کارشناس دینی خاطرنشان کرد: امام هادی(ع) با حفظ آرامش و پرهیز از درگیریهای مسلحانه زودهنگام، بر تزکیه نفس و تربیت شاگردان تمرکز کردند و با صبر و نگاه آیندهنگر، جامعه را برای اهداف بلندمدت آماده ساختند.
وی با پیوند دادن این سیره به شرایط امروز گفت: در دنیای پرهیاهوی معاصر که مردم با بمباران اخبار نادرست و شبهات پیچیده مواجهاند، میتوان با الگوگیری از سیره امام هادی(ع) در برابر تهاجم فکری مصونیت یافت. امروز نیز همانگونه که فرهنگها و باورها با ابزارهای رسانهای مورد هجمه قرار میگیرند، باید با ابزار علم و آگاهی از اسلام دفاع کرد.
اسفندیاری تأکید کرد: سیره امام هادی(ع) سیره «عقلانیت همراه با شجاعت» است و پیام امروز آن این است که اگر به جای انفعال در برابر موجهای فکری و سیاسی، بر اصول خود تکیه کنیم و هوشیاری اجتماعی را حفظ نماییم، نهتنها از بحرانها عبور خواهیم کرد، بلکه مرجعیت و راهبری فکری خود را نیز حفظ میکنیم.
