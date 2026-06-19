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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

معلمی: مردم نقش نظارتی بر روند اجرای تعهدات دارند

معلمی: مردم نقش نظارتی بر روند اجرای تعهدات دارند

تربت حیدریه- امام جمعه تربت حیدریه گفت: مسئولانی که تعهد می‌دهند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و مردم نیز در قبال روند اجرای تعهدات نقش نظارتی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد معلمی، امروز جمعه در خطبه های نماز جمعه تربت حیدریه در محل مسجد جامع اظهار کرد: طبق تأکید صورت‌گرفته در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، مسئولیت این روند بر عهده رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور که رئیس‌جمهور است قرار دارد و این موضوع به برداشت‌های نادرست درباره هماهنگی کامل تمامی تصمیمات با رهبری پایان داد.

امام جمعه تربت حیدریه گفت: رهبر معظم انقلاب ضمن ابراز حسن‌نظر نسبت به تلاش‌های دلسوزانه مسئولان و تیم مذاکره‌کننده، با تدبیری هوشمندانه اجازه ندادند خطای محاسباتی دشمن و مسئولیت اقدامات و مذاکرات به نام رهبری ثبت شود.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب نه تحمیل‌گر هستند و نه تحمیل‌پذیر. ساختار جمهوری اسلامی بر مبنای جمهوریت و اسلامیت شکل گرفته و در آن دیکتاتوری جایی ندارد.

معلمی تاکید کرد: نگرانی‌های مردم انقلابی درباره مذاکرات ناشی از شناخت دقیق آنان از دشمن است و نباید این دغدغه‌ها را افراطی‌گری تلقی کرد.

امام جمعه تربت حیدریه افزود: بر اساس تأکیدات مطرح‌شده، مردم باید با دقت عملکرد دستگاه اجرایی و تیم مذاکره‌کننده را رصد کرده و مانع تکرار تجربه‌های خسارت‌بار گذشته شوند.

وی همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری تأکید کرد و گفت: مطالبه‌گری باید با هوشیاری و در چارچوب مصالح کشور انجام شود و نباید به‌گونه‌ای باشد که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم کند.

معلمی با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه و اعلام حمایت از آرمان‌ها و مطالبات، نشانه هوشیاری و همراهی با ارزش‌های انقلاب است و این حضور باید با حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه رفتار تنش‌زا دنبال شود.

کد مطلب 6864994

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