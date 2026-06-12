به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت تداوم تجمعات شبانه مردمی در ماه محرم، اظهار کرد: مردم ایران از تهدیدهای دشمن، موشک‌باران و مشکلات اقتصادی هراسی ندارند، اما از تصمیمات و خطاهای محاسباتی برخی مسئولان نگرانند، موضوعی که به گفته وی می‌تواند اعتماد عمومی و تاب‌آوری جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

امام جمعه تربت حیدریه بیان کرد:حضور مستمر مردم در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، پیام روشنی به دشمنان و همچنین مسئولان و تصمیم‌گیران کشور منتقل می‌کند و موجب می‌شود مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: هرگونه اقدام خصمانه دشمن با پاسخ قاطع و سخت مواجه خواهد شد و نیروهای مسلح کشور از آمادگی کامل برای دفاع از منافع ملی برخوردارند.

معلمی تاکید کرد: امروز یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد، عرصه رسانه و ذهن مردم است، حفظ اعتماد عمومی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تاب‌آوری جامعه به شمار می‌رود و مسئولان باید با اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع مانع سوءاستفاده دشمن شوند.