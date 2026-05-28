اعلام ویژه برنامه های حرم مطهر امام رضا(ع) در دهه ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد از برگزاری سلسله‌برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبیینی آستان قدس رضوی در دهه ولایت خبر داد و اظهار کرد: زیارت غدیریه امیرالمؤمنین (ع)» به عنوان میراث گران‌بهای امام هادی (ع)، محور اصلی محتوای برنامه‌های امسال حرم مطهر خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ، با اشاره به رویکردهای محتوایی این دهه گفت: تبیین جایگاه امامت و ولایت، تشریح اندیشه‌های امام راحل (ره) و رهبر شهید، نقش حضور مردم در تحکیم ولایت، اتحاد و برادری و همچنین تبیین جایگاه انقلاب اسلامی به عنوان امتداد غدیر، از مهم‌ترین محورهایی است که در تمامی برنامه‌ها دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها از روز عید سعید قربان آغاز می‌شود، تصریح کرد: آیین عبادی نماز عید سعید قربان به امامت نماینده معزز ولی فقیه در استان حضرت آیت‌الله علم‌الهدی در بارگاه منور رضوی اقامه خواهد شد. همچنین سلسله جشن‌های «شکوه ولایت» شامل سخنرانی، مدیحه‌سرایی، شعر، سرود و نمایش‌های آئینی هر شب پس از نماز مغرب و عشا میزبان زائران و مجاوران است.

شریعتی‌نژاد با اشاره به رویکردهای اجرایی و شرایط خاص تقویمی امسال گفت: در تبلیغات محیطی و محتوایی، توجه ویژه‌ای به فرمایشات امام راحل (ره) و شرایط جاری کشور شده است. همچنین با توجه به ایام نیمه خرداد، برنامه‌هایی با عنوان «میثاق غدیر، میراث خمینی (ره)» تدارک دیده شده که مراسم محوری آن شامگاه چهارشنبه ۱۳ خرداد در صحن پیامبر اعظم (ص) برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: روز پنج‌شنبه ۱۴ خردادماه نیز همزمان با روز عید غدیر، مراسم تجدید بیعت با ولایت و گرامیداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی با عنوان «راه خمینی، عهد غدیر» از ساعت ۱۶ در رواق امام خمینی (ره) منعقد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: قرائت سراسری زیارت غدیریه روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد بعد از نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی (ره) انجام می‌شود. همچنین به مناسبت میلاد امام موسی کاظم (ع)، ویژه برنامه‌های جشن با عنوان «ایران مسیر رحمت موسی‌بن‌جعفر (ع) است» در روزهای ۱۵ و ۱۶ خرداد ماه پایان‌بخش برنامه‌های این دهه خجسته خواهد بود.

شریعتی نژاد به برپایی کرسی‌های علمی و تبیینی اشاره کرد و افزود: محفل انس با نهج‌البلاغه با موضوع حکمت‌های ولایی در رواق دارالحجه و سلسله نشست‌های «خط روشنگری» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه جهت تبیین اندیشه‌های امام امت و رهبر شهید در طول این دهه برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی در خصوص برنامه‌های قرآنی این ایام توضیح داد: برگزاری نشست تبیینی «قرآن در کلام امام امت» همزمان با ۱۴ خرداد در دارالتفسیر)، جلسات «نور در حریم قدس»، کرسی‌های تلاوت رضوی در روزهای عید و میزبانی از جلسات سنتی قرآن کریم سطح شهر برخی از این برنامه‌ها می‌باشد.

وی در ادامه به برنامه‌های اختصاصی کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: برنامه «صحن شادی» در صحن پیامبر اعظم (ص) با محوریت بازی و آموزش برای خردسالان و پویش «هم‌عهد و همرزم» برای حضور ۲۵۰۰ نوجوان پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۱۰ دختر نوجوان به عنوان «سفیران نهج‌البلاغه» و کنشگر واقعه غدیر در این ایام به روایتگری خواهند پرداخت.

شریعتی نژاد به فعالیت‌های بخش هنری اشاره کرد و گفت: پاتوق‌های سرود، نمایش‌های آیینی «قربان تا غدیر»، پرده‌خوانی، نقالی و خطاطی توسط هنرمندان برجسته و ایوان‌نگاره‌ها و دیوارنگاره‌های غدیریه با حضور هنرمندان کتیبه‌نگار و خوش‌نویس در حرم جلوه‌گری خواهد کرد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: در بخش محصولات و مسابقات، توزیع کتاب‌های «زیارت غدیریه»، «مباهله عید خدا» و کتاب کودک «زیباترین غدیر» و همچنین ۱۵ هزار نسخه مسابقه شامل «مسابقه روزانه زیارت غدیریه» و «مسابقه بروشوری غدیریه» میان زائران توزیع خواهد شد.