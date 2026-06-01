طرح پیوند هیئت و مسجد در مازندران کلید خورد

محمدعلی باقری درحاشیه دیدار با امام جمعه نکا در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح پیوند هیأت و علما در محدوده جغرافیایی از گلوگاه تا رامسر خبر داد.

وی این اقدام را برای نخستین بار در استان علویان توصیف کرد و گفت: در این طرح دیدارهایی بین مسئولان هیئات مذهبی با ائمه جمعه و جماعات و علمای شهرستان‌ها برگزار می‌شود تا ضمن ارائه گزارش عملکرد، زمینه همکاری متقابل فراهم آید.

وی افزود:در تازه‌ترین دیدار با حجت الاسلام والمسلمین محمدی لایینی امام جمعه شهرستان نکا گفتگو شد ودر این نشست بر جایگاه و اهمیت هیئات مذهبی در تاریخ ایران تأکید و نقش تشکل‌های مردمی و دینی در میانداری و راهبری عرصه‌های مختلف به‌ویژه جنگ تحمیلی، دفاع مقدس و جنگ رمضان غیرقابل انکار خوانده شد.

باقری افزود: هیئات مذهبی علمداران دین و قلب تپنده فرهنگ جامعه هستند.

در پایان این دیدار با اهدای تندیسی منقش به نام مبارک امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام به امام جمعه نکا، از همراهی و همکاری ایشان با تشکل‌های دینی و همچنین حضور فعال و همیشگی در اجتماعات مردمی قدردانی شد.

در این مراسم درباره دسته روی محرم، ادامه قرارگاه خیابانی، اجتماعات مردمی و برپایی موکب در مسیر راهپیمایی تصمیماتی اتخاذ شد.