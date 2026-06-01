۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۱

صندوق اختصاصی حمایت از شیلات خوزستان به‌زودی راه‌اندازی می‌شود

اهواز - نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از راه‌اندازی قریب‌الوقوع صندوق اختصاصی حمایت از شیلات استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده یکشنبه شب در جلسه‌ای با حضور سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان و جمعی از فعالان این حوزه بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی صندوق اختصاصی حمایت از شیلات تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای خوزستان در پرورش آبزیان و صیادی اظهار کرد: این صندوق با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری، تأمین نقدینگی و پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای در حوزه شیلات ایجاد می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در اشتغال‌زایی و اقتصاد منطقه ایفا کند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر شده است زیرساخت‌های حقوقی و مالی صندوق هرچه سریع‌تر فراهم شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند.

موسوی‌زاده بیان کرد: حمایت از شیلات علاوه بر تقویت امنیت غذایی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای درآمدزایی پایدار و جایگزین مناسب برای درآمدهای کلان در استان مطرح باشد.

در پایان این نشست، فعالان حوزه شیلات نیز به بیان چالش‌ها و نیازهای خود در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه پرداختند.

