به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی زاده یکشنبه شب در جلسهای با حضور سید شریف موسوی مدیرکل شیلات خوزستان و جمعی از فعالان این حوزه بر ضرورت تسریع در راهاندازی صندوق اختصاصی حمایت از شیلات تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بالای خوزستان در پرورش آبزیان و صیادی اظهار کرد: این صندوق با هدف رفع موانع سرمایهگذاری، تأمین نقدینگی و پشتیبانی از طرحهای توسعهای در حوزه شیلات ایجاد میشود و میتواند نقش مهمی در اشتغالزایی و اقتصاد منطقه ایفا کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی افزود: با پیگیریهای انجامشده، مقرر شده است زیرساختهای حقوقی و مالی صندوق هرچه سریعتر فراهم شود تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند.
موسویزاده بیان کرد: حمایت از شیلات علاوه بر تقویت امنیت غذایی، میتواند بهعنوان یکی از مسیرهای درآمدزایی پایدار و جایگزین مناسب برای درآمدهای کلان در استان مطرح باشد.
در پایان این نشست، فعالان حوزه شیلات نیز به بیان چالشها و نیازهای خود در مسیر تولید، سرمایهگذاری و توسعه پرداختند.
