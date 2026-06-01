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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۳

مهر و موم فروشگاه روغن موتور خودرو در دهدشت به دلیل گرانفروشی

مهر و موم فروشگاه روغن موتور خودرو در دهدشت به دلیل گرانفروشی

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از مهر و موم یک واحد صنفی فروش روغن موتور خودرو در شهر دهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در جریان بازرسی دوره‌ای یک اکیپ مشترک متشکل از قاضی تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستانی، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، از یک واحد فروش روغن موتور خودرو در شهر دهدشت بازدید به عمل آمد.

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز تخلف گرانفروشی، برای صاحب این واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رسیدگی فوری به این پرونده گفت: شعبه مربوطه پس از بررسی گزارش مردمی و استماع دفاعیات متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و پیش از ارسال پرونده، دستور پلمپ این واحد صنفی را صادر کرد.

لقمانی همچنین به واحدهای صنفی هشدار داد که رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ضوابط قانونی را در اولویت قرار دهند و تصریح کرد: متخلفان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، علاوه بر پرداخت جزای نقدی تا ۱۰ برابر میزان تخلف، با مجازات پلمپ واحد صنفی نیز بدون هیچ‌گونه اغماضی مواجه خواهند شد.

کد مطلب 6846484

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