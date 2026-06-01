مهر و موم فروشگاه روغن موتور خودرو در دهدشت به دلیل گرانفروشی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: در جریان بازرسی دوره‌ای یک اکیپ مشترک متشکل از قاضی تعزیرات حکومتی، نمایندگان دادستانی، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف، از یک واحد فروش روغن موتور خودرو در شهر دهدشت بازدید به عمل آمد.

وی افزود: پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز تخلف گرانفروشی، برای صاحب این واحد صنفی پرونده تخلف تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رسیدگی فوری به این پرونده گفت: شعبه مربوطه پس از بررسی گزارش مردمی و استماع دفاعیات متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست و پیش از ارسال پرونده، دستور پلمپ این واحد صنفی را صادر کرد.

لقمانی همچنین به واحدهای صنفی هشدار داد که رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و ضوابط قانونی را در اولویت قرار دهند و تصریح کرد: متخلفان بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، علاوه بر پرداخت جزای نقدی تا ۱۰ برابر میزان تخلف، با مجازات پلمپ واحد صنفی نیز بدون هیچ‌گونه اغماضی مواجه خواهند شد.