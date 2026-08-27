به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی در مراسم افتتاح کارخانه قیرگستر لنا پارس و ایزوگام دنا، با تجلیل از اراده و همت فعالان اقتصادی اظهار کرد: با این انگیزه و تلاش، میتوان شاهد مراحل بزرگتری از توسعه در حوزه تولید بود.
وی با اشاره به تجربه ایران در عرصههای مختلف مقابله با دشمن افزود: دشمن در جنگهای نظامی سیلی محکمی از ایران اسلامی دریافت کرده است و یکی از عوامل مهم این موفقیت، وحدت فرماندهی و شکلگیری آرایش منسجم در بخشهای مختلف نظامی کشور بوده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: برخلاف تصور دشمن، توانمندیهای ایران بسیار فراتر از برآوردهای آنان بود و انسجام اجتماعی و وحدت ملی مردم نیز در میدانهای مختلف خود را نشان داده است.
وی با اشاره به تجربه جنگ رمضان تصریح کرد: دشمن با درک انسجام اجتماعی و وحدت ملی مردم ایران با واقعیتهای جدیدی مواجه شده و اقتدار کشور ریشه در پیوند عمیق میان ملت و نظام دارد.
سردار زهرایی با تحلیل ابعاد اقتصادی راهاندازی واحدهای تولیدی گفت: افتتاح این مجموعهها نشاندهنده شکلگیری یک آرایش جنگی در حوزه اقتصاد است و افرادی که سرمایه خود را وارد عرصه تولید میکنند، در واقع ریسکپذیری خود را در مسیر اصلی جنگ اقتصادی قرار دادهاند.
وی بیان کرد: جوانانی که مسیر دشوار تولید را انتخاب کردهاند، از مسیرهای ساده عبور کرده و وارد میدان تولید شدهاند؛ اقدامی که میتواند الگویی برای سایر سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی باشد.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاههای اداری و حمایتی تأکید کرد و گفت: ما نیز در سیستمهای اداری و حمایتی باید آرایش متناسب با جنگ اقتصادی بگیریم تا بتوانیم دشمن را مأیوس کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح این واحدهای تولیدی فتح بابی برای ورود سرمایهگذاران بیشتر به عرصه تولید باشد و با پیوستن فعالان اقتصادی به آرایش جنگ اقتصادی، مسیر توسعه تولید ملی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
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