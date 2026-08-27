  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

سرمایه‌گذاری در تولید، بخشی از آرایش جنگ اقتصادی ایران است

سرمایه‌گذاری در تولید، بخشی از آرایش جنگ اقتصادی ایران است

یاسوج-رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و راه‌اندازی واحدهای صنعتی، بخشی از آرایش جنگ اقتصادی ایران در برابر دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار محمد زهرایی در مراسم افتتاح کارخانه قیرگستر لنا پارس و ایزوگام دنا، با تجلیل از اراده و همت فعالان اقتصادی اظهار کرد: با این انگیزه و تلاش، می‌توان شاهد مراحل بزرگ‌تری از توسعه در حوزه تولید بود.

وی با اشاره به تجربه ایران در عرصه‌های مختلف مقابله با دشمن افزود: دشمن در جنگ‌های نظامی سیلی محکمی از ایران اسلامی دریافت کرده است و یکی از عوامل مهم این موفقیت، وحدت فرماندهی و شکل‌گیری آرایش منسجم در بخش‌های مختلف نظامی کشور بوده است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: برخلاف تصور دشمن، توانمندی‌های ایران بسیار فراتر از برآوردهای آنان بود و انسجام اجتماعی و وحدت ملی مردم نیز در میدان‌های مختلف خود را نشان داده است.

وی با اشاره به تجربه جنگ رمضان تصریح کرد: دشمن با درک انسجام اجتماعی و وحدت ملی مردم ایران با واقعیت‌های جدیدی مواجه شده و اقتدار کشور ریشه در پیوند عمیق میان ملت و نظام دارد.

سردار زهرایی با تحلیل ابعاد اقتصادی راه‌اندازی واحدهای تولیدی گفت: افتتاح این مجموعه‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری یک آرایش جنگی در حوزه اقتصاد است و افرادی که سرمایه خود را وارد عرصه تولید می‌کنند، در واقع ریسک‌پذیری خود را در مسیر اصلی جنگ اقتصادی قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: جوانانی که مسیر دشوار تولید را انتخاب کرده‌اند، از مسیرهای ساده عبور کرده و وارد میدان تولید شده‌اند؛ اقدامی که می‌تواند الگویی برای سایر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اداری و حمایتی تأکید کرد و گفت: ما نیز در سیستم‌های اداری و حمایتی باید آرایش متناسب با جنگ اقتصادی بگیریم تا بتوانیم دشمن را مأیوس کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: افتتاح این واحدهای تولیدی فتح بابی برای ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به عرصه تولید باشد و با پیوستن فعالان اقتصادی به آرایش جنگ اقتصادی، مسیر توسعه تولید ملی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.

کد مطلب 6929605

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها