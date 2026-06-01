افزایش تدریجی دمای هوا در ایلام؛ صدور هشدار زرد برای وزش بادهای شدید

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی جوی، اعلام کرد: از امروز دوشنبه تا روز چهارشنبه، روند تدریجی افزایش دما در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

احمدی‌نژاد در تشریح این تغییرات دمایی اظهار داشت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، انتظار می‌رود دمای هوای استان طی بازه زمانی مذکور حدود ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش یابد.

وی افزود: با وقوع این افزایش دما، وضعیت دمایی استان که پیش‌تر در محدوده «زیر نرمال» قرار داشت، به شرایط نرمال نزدیک‌تر شده و شرایط جوی از نظر دمایی مطلوب‌تر خواهد شد.

این کارشناس هواشناسی در ادامه به پدیده جوی دوم اشاره کرد و گفت: برای امروز دوشنبه، وزش بادهای نسبتاً شدید تا شدید موقتی در سطح استان پیش‌بینی شده است که به همین منظور هشدار «سطح زرد» صادر شده است.

احمدی‌نژاد با تبیین مخاطرات احتمالی این سامانه وزش باد، تصریح کرد: با توجه به شدت پیش‌بینی شده، احتمال آسیب به سازه‌های سبک و موقتی، تابلوهای تبلیغاتی و شکستگی سرشاخه درختان وجود دارد.

وی در پایان ضمن توصیه به شهروندان، تأکید کرد: هم‌استانی‌های عزیز نسبت به استحکام‌بخشی سازه‌های موقت و تابلوهای غیرمستحکم اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند. همچنین توصیه می‌شود از تردد غیرضروری در مجاورت درختان کهنسال، ساختمان‌های نیمه‌کاره و داربست‌ها خودداری شود.

طبق اعلام مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان، این وضعیت جوی موقتی بوده و از روز چهارشنبه به تدریج از سرعت وزش بادها در سطح استان کاسته خواهد شد.