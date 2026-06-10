اموال ۴۷ نفر از خائنین به وطن در خراسان شمالی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: به منظور تسریع در برخورد قانونی با هرگونه همکاری با دشمن، کارگروه تخصصی شناسایی و توقیف اموال متهمان موضوع «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در استان تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی افزود: در این راستا و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، رصد و پایش فضای حقیقی و مجازی و سایر بسترهای مرتبط، امکان شناسایی و تعقیب کیفری افراد مرتبط با دشمن فراهم شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره جنگ اخیر گفت: در این مدت ۱۴ فقره پرونده قضایی علیه افرادی که به هر نحو با دشمن همکاری داشته‌اند، با اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی تشکیل شده است.

حجت الاسلام براتی‌زاده ادامه داد: تاکنون اموال ۴۷ نفر از خائنان به وطن و افراد تأثیرگذار در شبکه همکاری با دشمن در خراسان شمالی شناسایی و توقیف شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: از این افراد، چهار نفر مقیم آلمان، ۶ نفر مقیم انگلستان، ۱۰ نفر مقیم ترکیه، پنج نفر مقیم آمریکا، دو نفر مقیم فرانسه، دو نفر مقیم کانادا، دو نفر مقیم ایتالیا، دو نفر مقیم استرالیا، دو نفر مقیم عمان و تعدادی دیگر نیز مقیم کشورهای دانمارک، اسپانیا، قطر، امارات، چین، اسکاتلند، قبرس، یونان و نیوزیلند هستند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه همکاری با دشمنان کشور و اقدام علیه امنیت و منافع ملی با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.