ایلالی: ۶۲ درصد جرائم خراسان شمالی مربوط به ۱۰ عنوان مجرمانه است

سیدجواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعات گسترده مردم به مسئولان و مقامات قضایی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این مراجعات مربوط به پرونده‌های قضایی در حوزه‌های کیفری و حقوقی است و مردم عمدتاً درباره مسائل مرتبط با پرونده‌های خود درخواست راهنمایی و پاسخگویی دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت مستندسازی تعهدات مالی افزود: توصیه ما به شهروندان این است که به‌ویژه در مباحث مالی، نسبت به ثبت و مکتوب کردن تعهدات و توافقات خود دقت کافی داشته باشند. بسیاری از این توافقات در زمره عقود تشریفاتی قرار می‌گیرند و حداقل باید به صورت مکتوب تنظیم شوند یا شهودی برای آن وجود داشته باشد.

ایلالی ادامه داد: متأسفانه برخی افراد با وجود برخورداری از حق قانونی، به دلیل نداشتن سند، رسید یا مدرکی که تعهدات را اثبات کند، قادر به احقاق حق خود نیستند. بخش عمده مراجعات مردم به قضات و مقامات قضایی، به‌ویژه در دعاوی مالی، مربوط به مواردی است که افراد به دلیل فقدان ادله و مستندات کافی، امکان اثبات ادعای خود را ندارند.

وی با اشاره به وضعیت جرائم در استان گفت: حدود ۶۲ درصد جرائم استان را تنها ۱۰ عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهد که بخش قابل توجهی از آنها نیز با مسائل مالی ارتباط دارد. در این میان، جرم سرقت در صدر قرار دارد و حدود ۳۰ درصد مددجویان حاضر در زندان‌های استان، اعم از محکومان و متهمان، به اتهام سرقت در حال تحمل کیفر یا رسیدگی قضایی هستند.