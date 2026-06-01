به گزارش خبرگزاری مهر، آستان مطهر علوی اعلام کرد که مراسم برافراشته شدن پرچم غدیر در کشورهای مختلف جهان و استان‌های عراق فردا دوشنبه، به عنوان بخشی از برنامه سالانه این آستان برای بزرگداشت بزرگ‌ترین اعیاد الهی و گسترش فرهنگ غدیر و آموزه‌های اهل بیت (علیهم السلام) برگزار می‌شود.

حیدر رحیم، رئیس بخش رسانه آستان مقدس، طی یک کنفرانس مطبوعاتی که در صحن حضرت فاطمه (سلام الله علیها) با حضور رسانه‌های و آژانس‌های خبری معتبر مختلف برگزار شد، گفت: پرچم غدیر در ۱۵۰ مراسم رسمی در داخل و خارج از عراق برافراشته خواهد شد و در ۸۷ مکان بین‌المللی در ۲۸ کشور، ۲۱ مکان در ۱۵ استان عراق، علاوه بر ۸ بنر در حرم‌های مقدس، ۲۶ بنر در اماکن مقدس و همچنین ۸ مکان در شهر نجف و مناطق اطراف آن توزیع خواهد شد.

وی افزود: کشورهای اروپایی بیشترین سهم از مکان‌های برافراشتن پرچم را با ۲۸ مکان در چندین کشور، از جمله انگلیس، سوئد، آلمان، دانمارک، نروژ، فنلاند، اسپانیا، هلند، بلژیک، رومانی، جمهوری چک، فرانسه و اتریش به خود اختصاص داده‌اند، مکان‌های باقی‌مانده بین ایران ۲۰ استان، پاکستان ۱۰، هند ۱۰، لبنان ۳، ترکیه ۲، استرالیا ۳، تایلند، اندونزی، چین ۳، عربستان و مصر و همچنین چندین کشور آفریقایی مانند ساحل عاج، نیجریه و کنیا توزیع شده‌اند.

امسال در مقایسه با سال گذشته، تعداد کشورها و رویدادهایی که پرچم در آنها برافراشته خواهد شد، افزایش یافته است. این اقدام بخشی از تلاش‌های آستان مقدس امام علی (ع) برای بزرگداشت مناسبت فرخنده عید غدیر و افزایش حضور جهانی آن است که اهمیت این مناسبت مبارک و پیام بشردوستانه و ایمانی آن را در جوامع مختلف برجسته می‌کند.