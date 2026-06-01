دومین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در قم جان چند بیمار را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، هاجر باقری پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده خود، زندگیبخش چند تن از بیماران نیازمند دریافت عضو شد و نام وی در فهرست اهداکنندگان عضو استان قم ماندگار شد.
این بانوی ۳۷ ساله در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان حضرت علی بن ابیطالب(ع) قم بستری بود و با وجود تلاشهای مستمر پزشکان و کادر درمانی برای حفظ و بهبود وضعیت وی، متأسفانه دچار مرگ مغزی شد.
پس از انجام مراحل تخصصی و تأیید مرگ مغزی از سوی پزشکان معتمد و تیم تأییدکننده مرگ مغزی دانشگاه علوم پزشکی قم، روند اهدای عضو با رضایت خانواده این بیمار آغاز شد.
اقدام انساندوستانه خانواده این بانوی قمی موجب شد اعضای حیاتی وی برای پیوند به بیماران نیازمند در فهرست انتظار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یابد و فرصت ادامه زندگی برای چند بیمار فراهم شود.
اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی یکی از ارزشمندترین جلوههای نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی به شمار میرود که میتواند همزمان جان چند بیمار را نجات دهد و امید را به خانوادههای چشمانتظار بازگرداند.
در این میان، رضایت خانوادههای اهداکننده نقش تعیینکنندهای در تحقق این اقدام انساندوستانه دارد و میتواند زمینهساز تداوم حیات افرادی باشد که تنها راه درمان آنان دریافت عضو پیوندی است.
خانواده مرحومه هاجر باقری نیز با تصمیمی ایثارگرانه و خداپسندانه، در دشوارترین لحظات زندگی خود، مسیر نجات بیماران نیازمند را هموار کردند و به چند بیمار فرصت دوباره زندگی بخشیدند.
بر اساس این گزارش، اهدای اعضای حیاتی این بانوی قمی دومین مورد اهدای عضو ثبتشده در استان قم از ابتدای سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
این اقدام ارزشمند بار دیگر اهمیت فرهنگ اهدای عضو و نقش آن در نجات جان بیماران را یادآور میشود و نشان میدهد که ایثار و بخشش میتواند حتی پس از پایان زندگی نیز منشأ خیر و حیات برای دیگران باشد.
قم- با رضایت خانوادهای ایثارگر، اعضای حیاتی یک بانوی ۳۷ ساله قمی پس از تأیید مرگ مغزی، به بیماران نیازمند پیوند عضو اهدا شد و دومین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در استان قم به ثبت رسید.
