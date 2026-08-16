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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

نخستین گواهی صرفه‌جویی گاز در قالب قرارداد شرکت‌های کارور صادر شد

نخستین گواهی صرفه‌جویی گاز در قالب قرارداد شرکت‌های کارور صادر شد

وزیر نفت از صدور نخستین گواهی صرفه‌جویی ۵ میلیون مترمکعبی گاز طبیعی برای پروژه بهینه‌سازی اجراشده در استان یزد در قالب قرارداد با شرکت کارور خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد در گفتگویی بیان کرد: صدور نخستین گواهی صرفه‌جویی گاز در این قالب، زمینه را برای توسعه قراردادهای مشابه بین شرکت‌های کارور و شرکت‌های گاز استانی فراهم می‌کند و گامی در مسیر افزایش بهره‌وری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی گاز کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: صدور این گواهی، گامی مهم در مسیر تجاری‌سازی صرفه‌جویی انرژی و توسعه بازار بهینه‌سازی گاز است؛ بازاری که می‌تواند با ایجاد مشوق‌های اقتصادی، زمینه حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز را فراهم کند.

وزیر نفت با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده در ماده ۶ آیین‌نامه نحوه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی تصریح کرد: براساس این سازوکار، صرفه‌جویی حاصل از اجرای پروژه شرکت کارور در استان یزد، پس از تأیید، قابلیت دریافت گواهی و عرضه در بازار را پیدا کرده است.

پاک‌نژاد ادامه داد: با صدور این گواهی، صرفه‌جویی گاز طبیعی از اقدامی صرفاً مدیریتی برای کاهش مصرف، به یک فرصت اقتصادی قابل ارزش‌گذاری و مبادله تبدیل می‌شود و می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی افزایش دهد.

کد مطلب 6917850
طیبه بیات

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