به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد در گفتگویی بیان کرد: صدور نخستین گواهی صرفهجویی گاز در این قالب، زمینه را برای توسعه قراردادهای مشابه بین شرکتهای کارور و شرکتهای گاز استانی فراهم میکند و گامی در مسیر افزایش بهرهوری انرژی، مدیریت مصرف و کاهش ناترازی گاز کشور به شمار میآید.
وی افزود: صدور این گواهی، گامی مهم در مسیر تجاریسازی صرفهجویی انرژی و توسعه بازار بهینهسازی گاز است؛ بازاری که میتواند با ایجاد مشوقهای اقتصادی، زمینه حضور و سرمایهگذاری بیشتر بخش خصوصی در پروژههای بهینهسازی مصرف گاز را فراهم کند.
وزیر نفت با اشاره به سازوکار پیشبینیشده در ماده ۶ آییننامه نحوه فعالیت شرکتهای کارور گاز طبیعی تصریح کرد: براساس این سازوکار، صرفهجویی حاصل از اجرای پروژه شرکت کارور در استان یزد، پس از تأیید، قابلیت دریافت گواهی و عرضه در بازار را پیدا کرده است.
پاکنژاد ادامه داد: با صدور این گواهی، صرفهجویی گاز طبیعی از اقدامی صرفاً مدیریتی برای کاهش مصرف، به یک فرصت اقتصادی قابل ارزشگذاری و مبادله تبدیل میشود و میتواند انگیزه بخش خصوصی را برای اجرای طرحهای بهینهسازی افزایش دهد.
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