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۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

چین سرمایه گذاری خارجی را سخت تر می کند

چین سرمایه گذاری خارجی را سخت تر می کند

چین پس از لغو معامله خرید یک استارت آپ توسط شرکت آمریکایی متا، قوانین سخت گیرانه ای برای سرمایه گذاری خارجی وضع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین با وضع قوانین جدید، کنترل بر معاملات خارجی که شامل سرمایه گذاران فناوری، دیتا و امنیت ملی این کشور می شود را سخت تر می کند. این درحالی است که دولت چین چندی قبل فرایند ادغام استارت آپ هوش مصنوعی «مانوس» در متا را لغو کرد.

کابینه دولت این قوانین را منتشر کرده که از یکم جولای ۲۰۲۶ میلادی اجرایی می شود. یکی از مهمترین الزامات این قانون دریافت مجوز صادرات کالاها، فناوری ها، سرویس ها یا دیتاهای مرتبط با محدودیت های چینی است.

این قوانین همچنین انتقال غیرمستقیم از طریق اعزام کارکنان فنی و راهنمایی، برنامه‌های آموزشی یا سایر ترتیبات به خارج از کشور را ممنوع می‌کند.

کد مطلب 6846516

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