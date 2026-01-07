به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات وزارت بازرگانی چین مشغول ارزیابی هستند که آیا تغییر مکان کارمندان و فناوری مانوس به سنگاپور و فروش آن به متا براساس قانون چین نیازمند مجوز صادرات است یا خیر.

هرچند این بررسی در مراحل اولیه است و احتمالا به تحقیق رسمی منجر نشود اما نیاز به مجوز به چین فرصت می دهد تا بر تراکنش‌ها نظارت کند و در برخی موارد جدید طرفین قرارداد را وادار به لغو آن کند.

متا ماه گذشته میلادی شرکت مانوس را خرید. در آن زمان یک منبع آگاه از امر به رویترز اعلام کرد ارزش این شرکت مستقر در سنگاپور بین دو تا سه میلیارد دلار است.

مانوس سال گذشته در پلتفرم اجتماعی ایکس مدعی شد نخستین شرکت دنیا است که عامل هوش مصنوعی عمومی ابداع کرده که قادر به تصمیم گیری و انجام خودکار فعالیت ها است و نسبت به چت بات‌هایی مانند چت جی پی تی و دیپ سیک نیازمند دستورهای کمتری است.