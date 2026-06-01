۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

قنبری: ۲۳۶۵ بیمار ام‌اس در کردستان تحت پوشش درمانی قرار دارند

سنندج - مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان از شناسایی و ارائه خدمات درمانی به ۲۳۶۵ بیمار مبتلا به ام‌اس در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا قنبری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به وضعیت بیماران ام‌اس در استان کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۶۵ بیمار مبتلا به این بیماری در استان شناسایی شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تشخیصی استان در سال‌های اخیر تقویت شده است، افزود: با راه‌اندازی دستگاه پیشرفته ام‌آرآی در بیمارستان توحید سنندج، اکنون ۶ مرکز تصویربرداری ام‌آرآی دانشگاهی در استان فعال است همچنین در سال گذشته ۱۸۰ مورد تصویربرداری رایگان برای بیماران ام‌اس در مراکز دولتی انجام شده است.

خدمات دارویی و بیمه‌ای

قنبری ادامه داد: داروهای خط اول و دوم بیماران ام‌اس به‌صورت رایگان در محل سکونت آنان توزیع می‌شود و روند تأمین داروهای خط سوم نیز با همکاری متخصصان نورولوژی تسهیل شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۶۳ بیمار جدید برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای بیماران صعب‌العلاج به بیمه‌های پایه معرفی شده‌اند.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مرکز توانبخشی بیمارستان کوثر سنندج بهسازی شده و ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی در این مرکز در حال افزایش است.

به گفته وی، در سال گذشته ۵۶ جلسه فیزیوتراپی و ۷۱ جلسه کاردرمانی برای بیماران ارائه شده است.

خدمات جانبی و حمایت مالی

قنبری با اشاره به خدمات جانبی افزود: سقف خدمات دندانپزشکی بیماران ام‌اس در سال ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۷۱ بیمار برای دریافت این خدمات معرفی شده‌اند.

وی همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال کمک حمایتی با همکاری بنیاد علوی و انجمن‌های مرتبط به برخی بیماران خبر داد.

وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: جلسات مشترک با گروه نورولوژی و بیمه‌ها به‌صورت مستمر برای رفع موانع خدمات‌رسانی به بیماران ام‌اس در حال برگزاری است.

