به گزارش خبرنگار مهر، لیلا قنبری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به وضعیت بیماران اماس در استان کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۶۵ بیمار مبتلا به این بیماری در استان شناسایی شده و تحت مراقبتهای درمانی قرار دارند.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای تشخیصی استان در سالهای اخیر تقویت شده است، افزود: با راهاندازی دستگاه پیشرفته امآرآی در بیمارستان توحید سنندج، اکنون ۶ مرکز تصویربرداری امآرآی دانشگاهی در استان فعال است همچنین در سال گذشته ۱۸۰ مورد تصویربرداری رایگان برای بیماران اماس در مراکز دولتی انجام شده است.
خدمات دارویی و بیمهای
قنبری ادامه داد: داروهای خط اول و دوم بیماران اماس بهصورت رایگان در محل سکونت آنان توزیع میشود و روند تأمین داروهای خط سوم نیز با همکاری متخصصان نورولوژی تسهیل شده است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۶۳ بیمار جدید برای بهرهمندی از پوشش بیمهای بیماران صعبالعلاج به بیمههای پایه معرفی شدهاند.
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مرکز توانبخشی بیمارستان کوثر سنندج بهسازی شده و ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی در این مرکز در حال افزایش است.
به گفته وی، در سال گذشته ۵۶ جلسه فیزیوتراپی و ۷۱ جلسه کاردرمانی برای بیماران ارائه شده است.
خدمات جانبی و حمایت مالی
قنبری با اشاره به خدمات جانبی افزود: سقف خدمات دندانپزشکی بیماران اماس در سال ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۷۱ بیمار برای دریافت این خدمات معرفی شدهاند.
وی همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال کمک حمایتی با همکاری بنیاد علوی و انجمنهای مرتبط به برخی بیماران خبر داد.
وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاههای مرتبط گفت: جلسات مشترک با گروه نورولوژی و بیمهها بهصورت مستمر برای رفع موانع خدماترسانی به بیماران اماس در حال برگزاری است.
