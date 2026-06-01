به گزارش خبرنگار مهر، لیلا قنبری صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به وضعیت بیماران ام‌اس در استان کردستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۳۶۵ بیمار مبتلا به این بیماری در استان شناسایی شده و تحت مراقبت‌های درمانی قرار دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های تشخیصی استان در سال‌های اخیر تقویت شده است، افزود: با راه‌اندازی دستگاه پیشرفته ام‌آرآی در بیمارستان توحید سنندج، اکنون ۶ مرکز تصویربرداری ام‌آرآی دانشگاهی در استان فعال است همچنین در سال گذشته ۱۸۰ مورد تصویربرداری رایگان برای بیماران ام‌اس در مراکز دولتی انجام شده است.

خدمات دارویی و بیمه‌ای

قنبری ادامه داد: داروهای خط اول و دوم بیماران ام‌اس به‌صورت رایگان در محل سکونت آنان توزیع می‌شود و روند تأمین داروهای خط سوم نیز با همکاری متخصصان نورولوژی تسهیل شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۱۶۳ بیمار جدید برای بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای بیماران صعب‌العلاج به بیمه‌های پایه معرفی شده‌اند.

مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: مرکز توانبخشی بیمارستان کوثر سنندج بهسازی شده و ارائه خدمات فیزیوتراپی و کاردرمانی در این مرکز در حال افزایش است.

به گفته وی، در سال گذشته ۵۶ جلسه فیزیوتراپی و ۷۱ جلسه کاردرمانی برای بیماران ارائه شده است.

خدمات جانبی و حمایت مالی

قنبری با اشاره به خدمات جانبی افزود: سقف خدمات دندانپزشکی بیماران ام‌اس در سال ۱۴۰۴ به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و ۷۱ بیمار برای دریافت این خدمات معرفی شده‌اند.

وی همچنین از پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال کمک حمایتی با همکاری بنیاد علوی و انجمن‌های مرتبط به برخی بیماران خبر داد.

وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مرتبط گفت: جلسات مشترک با گروه نورولوژی و بیمه‌ها به‌صورت مستمر برای رفع موانع خدمات‌رسانی به بیماران ام‌اس در حال برگزاری است.