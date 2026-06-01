۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

قهرمانان هیئت کونگ‌فو و هنرهای رزمی بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- قهرمانان هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان بوشهر در بخش‌های آقایان و بانوان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کونگ فو و هنرهای رزمی استان بوشهر صبح دوشنبه با حضور جواد حیدری و حمیدرضا بنافی رئیس و نائب رئیس، نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر از قهرمان خود در بخش آقایان و بانوان در سال ۱۴۰۴ تجلیل کرد.

این هیئت هر ساله در مراسم پایانی سال طی مراسمی از قهرمانان، ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان خود به صورت خاص تقدیر و تجلیل می کرد که در پایان سال گذشته با توجه به شرایط خاص کشور این مراسم با تاخیر برگزار شد.

در این مراسم در کنار قهرمانان احکام فنی، مربیگری و داوری ورزشکاران نیز به آنها اهدا شد.

