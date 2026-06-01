برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در تهران و هزار شهر/«بیعت در امتداد بعثت»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح جزئیات مهمانی کیلومتری غدیر ۱۴۰۵ صبح امروز یکشنبه ۱۱ خردادماه با حضور ساسان زارع دبیر اجرایی مهمانی کیلومتری غدیر در مجموعه شهدای هفتم تیر سرچمشه برگزار شد.

زارع با اشاره به تلاقی عید غدیر و ارتحال امام راحل بیان کرد: با توجه به این اتفاق روی واژه مهمانی تاکید شد و با توجه با گمانی زنی ها نسبت به تشییع پیکر رهبر انقلاب بابد بگوییم که تشییع در زمان دیگری برگزار می‌شود و از این رو مراسم با یاد امام و رهبر شهید برگزار خواهد شد.

وی اظهار داشت: هزار شهر در کشور اعلام کردند مهمانی کیلومتری غدیر را برگزار می کنند و در تهران این مراسم از میدان امام‌حسین (ع) تا میدان آزادی برگزار می‌شود. بازه زمانی این رویداد روز پنجشنبه ۱۴ خرداد با توجه به برگزاری تجمعات از ساعت ۱۵ تا اذان مغرب خواهد بود.

زارع تصریح کرد: در حوزه محتوایی هم بزرگداشت حضرت امام و هم رهبر شهید انقلاب و بیعت نمادین با رهبر انقلاب در نظر گرفته شده چرا که محور این عید هم ولایت است.شعار مهمانی امسال «بیعت در امتداد بعثت» است. ۲۵۰۰ موکب مردمی ارائه خدمات پذیرایی و اطعام می‌دهند و خدمات فرهنگی و مشاوره ای نیز انجام می شود.

میزبانی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال گذشته

وی از اعلام همبستگی ایرانیان با مردم لبنان در جریان مهمانی کیلومتری خبر داد و گفت: با توجه به این که مردم مسلمان لبنان در این روزها مورد هجوم رژیم صهیونیستی قرار گرفتند اعلام همبستگی مردم ایران با مردم لبنان را در این رویداد فرهنگی داریم.

زارع همچنین با اشاره به امارها و ارقام افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بانی مهمانی غدیر در سه سال گذشته داشتیم. امسال هم سرشماره ۳۰۰۰۴۰۴ برقرار است و مردم با ارسال عدد ۱ می توانند بانی برنامه باشند.

وی از برپایی سکوهای اجرا با برنامه های جذاب و پخش زنده از رسانه ملی در چهار میدان خبر داد و گفت: شهربازی ویژه کودکان نیز همچون سال گذشته برپا است. از جمله برنامه های دیگر مهمانی امسال آموزش های نظامی و کار با سلاح و آموزش های اولیه امدادی و خدماتی است که در طول مسیر ارائه می شود.

زارع به برگزاری پویش لقمه میلیونی غدیر اشاره کرد که با هدف همراهی مردمی با اطعام غدیر و شرکت در میزبانی مهمانی کیلومتری امسال در سایت غدیریار دات ای آر اجرا می شود و خانواده ها می توانند حتی ساعتی موکب رزرو و لقمه های خود را توزیع کنند.

خدمات مهمانی کیلومتری آماده میزبانی از پنج میلیون نفر

دبیر مهمانی کیلومتری غدیر بیان کرد: ۲۰ هزار دیگ‌ غذا در روز عید غدیر در قالب نمایش این دیگ‌های هیئتی و مردمی در همه شهرهای کشور بارگذاشته می شود. طبق اعلام سازمان فرهنگ و ارتباطات ۸ کشور نیز مهمانی کیلومتری را برگزار می‌کنند.

وی در خصوص تخمین میزان حضور با اشاره به آمارهای سال گذشته گفت: در سال های گذشته آمارها عدد بیش از ۲ میلیون و تا ۴ میلیون را اعلام کردند. امسال این ظرفیت را داریم جمع خدماتی که ارائه می شود پذیرای پنج میلیون خواهد بود.

زارع در خصوص هزینه‌ها و کمک‌های سازمان‌ها در اجرای این رویداد بیان کرد: از آنجا که ظرف کمتر از ۲۰ ساعت موکب ها باید مستقر و جمع شود کار برپایی موکب‌ها به صورت یکپارچه است اما پذیرایی‌ها توسط مردم، هیئت‌ها، مجموعه های فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و غیره انجام می‌شود. جمع کمک‌های مردمی را با توجه به سایتی که تدارک دیدیم می توانیم پس از برگزاری مهمانی اعلام کنیم.