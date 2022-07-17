از برگزاری مسابقه تا اجرای چهارپایه خوانی در مهمونی ۱۰ کیلومتری

به گزارش خبرنگار مهر، مهمانی ده کیلومتری غدیر به همت و مشارکت خیران مردمی، هیئات مذهبی، مساجد، گروههای جهادی، گروههای خدماتی و گروههای سرود با برنامههای مختلف در روز عید غدیر مصادف با ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در مسیر چهارراه پارکوی تا چهارراه ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.
احمد برغمدی مسؤول گروه جهادی کریمانه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی موکب کریمانه غدیریه در مسیر مهمانی ۱۰ کیلو متری عید غدیر خبر داد و اظهار داشت: محوریت فعالیت گروه جهادی کریمانه اشتغالزایی و کارآفرینی در استان خوزستان است و امسال به مناسبت برگزاری مهمانی ۱۰ کیلومتری عید غدیر اقدام به برپایی موکب کریمانه به نیت امام حسن مجتبی (ع) در میدان ولیعصر کرده است.
مسؤول گروه جهادی کریمانه ادامه داد: روز دوشنبه رأس ساعت ۱۸ موکب کریمانه فعالیت خود را با محوریت کودکان آغاز خواهد کرد و برنامههایی از جمله برگزاری مسابقات، برپایی غرفه بازی و… از جمله برنامههای این موکب به شمار میرود.
وی بیان داشت: همچنین از دیگر اقدامات این موکب برپایی غرفههای مشاوره ازدواج، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، اجرای مداحی چهارپایه خوانی و… است.
لازم به ذکر است از دیگر برنامههای این موکب پذیرایی و اطعام مهمانان امیرمومنان علی (ع) خواهد بود.
گفتنی است ساسان زارع سخنگوی ستاد مردمی رویداد «مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر» در نشست خبری این رویداد بزرگ که در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار داشت: در اهمیت عید غدیر خم روایات بسیاری نقل شده که یکی از آن روایات مربوط به کلام امام صادق (ع) میشود که میفرمایند: عید غدیر خم بالاترین عید مؤمنان و مسلمانان است؛ شیعیان و مؤمنان همواره در طول تاریخ این روز بزرگ را گرامی داشته و به برگزاری جشن و سرور اقدام میکردند.
زارع ادامه داد: امسال تعدادی از گروهها و مجموعههای مردمی گرد هم جمع شده و تصمیم گرفتند یک رویداد متفاوت و جذاب با عنوان «مهمونی ۱۰ کیلو متری عید غدیر» را در سطح شهر تهران برگزار و خلق کنند. طبق برنامهریزی ها و مجوزهایی که اخذ شد بنا شد این مراسم از چهار راه ولیعصر تا چهارراه پارک وی با برپایی مواکب و غرفههای فرهنگی برپا و به شرکت کنندگان در این مراسم خدمات ارائه دهند. لازم به ذکر است تا به امروز که هنوز این خبر رسانهای نشده است قریب به ۳۰۰ مجموعه و موکب اعلام آمادگی کردند تا در این مراسم خدمات ارائه دهند.
تفصیل برنامه های مهمونی ۱۰ کیلومتری عید غدیر را اینجا بخوانید.
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