هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان بوشهر خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار چهارشنبه ۱۳ خرداد و پایان آن شنبه ۱۶ خرداد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر اظهار کرد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید گاهی با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت، افزایش ارتفاع موج دریا بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی ۱۲۰ تا ۲۴۰ گاهی تا ۲۷۰ سانتیمتر، احتمال گرد و غبار فرامنطقه ای از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار در روزهای چهارشنبه،پنجشنبه و جمعه، سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر سواحل و فراساحل جنوبی و روز شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی از اثرات این مخاطره است.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.