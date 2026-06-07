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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی در برخی ساعات و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی در برخی ساعات و صدور هشدار دریایی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان شروع این هشدار بعد از ظهر دوشنبه (۱۸ خرداد) و پایان آن بعد از ظهر چهارشنبه (۲۰ خرداد) خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد نسبتا شدید تا شدید شمال غربی ( گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت )، افزایش ارتفاع موج دریا (۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در فراساحل جنوبی گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر ) از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار روز دوشنبه سواحل و فراساحل استان بوشهر با تمرکز بر سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی، سه شنبه سواحل و فراساحل مرکزی و جنوبی استان و چهارشنبه سواحل و فراساحل جنوبی استان بوشهر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر یدآور شد: افزایش ارتفاع موج در خلیج فارس، اختلال در ترددها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی، خطر غرق‌شدن شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، خطر غرق‌شدن شناگران در مناطق تحت تأثیر، خطر خسارت به تاسیسات و سازه های ساحلی و فراساحلی اثرات این مخاطره است.

وی اضافه کرد: اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر، ممنوعیت شنا، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هرگونه خسارات احتمالی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6852624

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