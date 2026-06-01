دستور نتانیاهو برای بمباران ضاحیه جنوبی بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که به ارتش این رژیم دستور داده است که ضاحیه جنوبی بیروت را هدف حملات موشکی خود قرار دهد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که به ارتش دستور داده‌اند اهدافی را در ضاحیه جنوبی بیروت بمباران کند.

نتانیاهو و کاتس مدعی شدند این تصمیم در پی ادامه حملات حزب الله اتخاذ شده است. این در حالی است که حزب الله لبنان از زمان امضای توافق آتش بس به مفاد آن پایبند بوده و حملات علیه رژیم صهیونیستی را متوقف کرده بود و تنها هنگامی حملات خود را آغاز کرد که رژیم صهیونیستی بارها ضمن نقض توافق آتش بس به مناطق مختلف لبنان حمله کرده و در حال حاضر نیز نیروهای زمینی خود را تا شمال رود لیتانی برده و ده ها روستای لبنانی را اشغال کرده است.