استان البرز تا پنجشنبه در گردوخاک فرو میرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۳ نسبت به وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا از سهشنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) تا پنجشنبه (۱۴ خرداد ۱۴۰۵) هشدار داد.
بر اساس این هشدار، وزش باد شدید و موقت همراه با غبار، بهویژه در ساعات عصر، پیشبینی میشود. خطر آسیب به سازههای موقت و سست و کاهش دید و کیفیت هوا مهمترین اثر این پدیده اعلام شده است.
هواشناسی البرز به شهروندان توصیه کرد از استحکام سازههای موقت اطمینان حاصل کرده و از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
