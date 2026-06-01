استان البرز تا پنجشنبه در گردوخاک فرو میرود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۳ نسبت به وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا از سه‌شنبه (۱۲ خرداد ۱۴۰۵) تا پنجشنبه (۱۴ خرداد ۱۴۰۵) هشدار داد.

بر اساس این هشدار، وزش باد شدید و موقت همراه با غبار، به‌ویژه در ساعات عصر، پیش‌بینی می‌شود. خطر آسیب به سازه‌های موقت و سست و کاهش دید و کیفیت هوا مهمترین اثر این پدیده اعلام شده است.

هواشناسی البرز به شهروندان توصیه کرد از استحکام سازه‌های موقت اطمینان حاصل کرده و از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.