به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تا نهم خردادماه ۱۴۰۵، بیش از ۲۹۰ میلیمتر بارش در استان ثبت شده است.

وی افزود: این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۹۶ میلیمتر بود که نشان‌دهنده رشد ۴۸ درصدی (معادل ۹۴.۳ میلیمتر) بارش‌ها است.

عبدلی با اشاره به ثبت بیشترین بارش در شهرستان چاراویماق با ۴۲۹ میلیمتر و کمترین بارش در هوراند با ۲۲۲ میلیمتر، خاطرنشان کرد: بارش‌های سال آبی جاری نسبت به میانگین بلندمدت نیز ۹ درصد (۲۴ میلیمتر) افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی استان در پایان یادآور شد: در حوزه شرق دریاچه ارومیه نیز بارش‌ها با افزایش ۹۸.۵ میلیمتری نسبت به سال گذشته، به ۲۳۶.۵ میلیمتر رسید.