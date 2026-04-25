به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی روز شنبه با اشاره به ثبت بیش از ۲۲۳ میلیمتر بارش از ابتدای سال آبی تا پایان فروردین امسال اظهار کرد: این رقم در سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیمتر بود و امسال ۹۳ میلیمتر افزایش نشان میدهد.
وی افزود: بارشهای امسال نسبت به بلندمدت مشابه نیز ۱۳.۳ درصد افزایش دارد و اگر روند بارشهای فصل بهار ادامه یابد، بخش قابل توجهی از بارش سالانه استان تحقق خواهد یافت.
به گفته وی در میان شهرستانها، چاراویماق با ۳۶۳ میلیمتر بیشترین و هوراند با ۱۴۲ میلیمتر کمترین میزان بارش را داشتهاند. همچنین بارش تبریز در سال جاری به بیش از ۱۸۳ میلیمتر رسیده که نسبت به سال گذشته حدود ۹۸ میلیمتر رشد یافته است.
مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: در حوضه آبریز شرق دریاچه ارومیه نیز بارشها به ۱۸۴ میلیمتر رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیمتر افزایش دارد. این وضعیت در تقویت ورودی آب به پهنه آبریز و پایداری نسبی شرایط محیطزیستی مؤثر ارزیابی میشود.
عبدلی افزود: میانگین دمای استان در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود یک درجه سانتیگراد افزایش داشته است. این افزایش نسبت به بلندمدت مشابه نیز ۱.۵ درجه برآورد میشود.
وی اضافه کرد: بیشترین افزایش دما در شهرستانهای کلیبر و سراب با ۲ درجه ثبت شده و کمترین میزان افزایش به ورزقان و اسکو با ۰.۹ درجه تعلق دارد.
