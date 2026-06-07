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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

روند اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرستان هوراند بررسی شد

روند اجرای پروژه‌های عمرانی در شهرستان هوراند بررسی شد

هوراند- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در سفر به شهرستان هوراند، آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های عمرانی این شهرستان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز یکشنبه در نشستی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری هوراند، بر تسریع در اجرای پروژه‌های در حال احداث در راستای خدمت به مردم منطقه تاکید کرد و گفت: این مهم‌ترین خواسته مدیریت استان از دستگاه‌های مسئول است و استانداری نیز اهتمام ویژه‌ای نسبت به محرومیت‌زدایی و ارتقای شاخص‌های توسعه در شهرستان هوراند دارد.

در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس تشکیل شد، آخرین وضعیت اجرای برخی از پروژه‌های عمرانی شهرستان هوراند ازجمله احداث و بهسازی راه‌های روستایی، روکش آسفالت جاده‌ها، دوبانده کردن ورودی شهر به طول ۴ کیلومتر و احداث ساختمان جدید راهداری بررسی شد.

کد مطلب 6852941

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