به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز یکشنبه در نشستی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در فرمانداری هوراند، بر تسریع در اجرای پروژههای در حال احداث در راستای خدمت به مردم منطقه تاکید کرد و گفت: این مهمترین خواسته مدیریت استان از دستگاههای مسئول است و استانداری نیز اهتمام ویژهای نسبت به محرومیتزدایی و ارتقای شاخصهای توسعه در شهرستان هوراند دارد.
در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان و نماینده کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس تشکیل شد، آخرین وضعیت اجرای برخی از پروژههای عمرانی شهرستان هوراند ازجمله احداث و بهسازی راههای روستایی، روکش آسفالت جادهها، دوبانده کردن ورودی شهر به طول ۴ کیلومتر و احداث ساختمان جدید راهداری بررسی شد.
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