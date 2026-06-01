به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از جهاددانشگاهی، با تأیید علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، آئین‌نامه رتبه‌بندی «پژوهشگر / فناور» در این نهاد ابلاغ شد.

این آئین‌نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رئیس جهاددانشگاهی رسیده و مسئولیت اجرای آن بر عهده معاونت‌های آموزشی و پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی است.

بر اساس این آئین‌نامه، رسته «پژوهشگر / فناور» با هدف به‌کارگیری پژوهشگران، فناوران و کارشناسان پژوهشی جهاددانشگاهی خارج از فرآیند جذب هیئت علمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد شده است. این اقدام با هدف شناسایی، ارزیابی و بهره‌گیری از توانمندی‌های تخصصی اعضا و ارتقای کیفیت فعالیت‌های علمی و پژوهشی جهاددانشگاهی صورت می‌گیرد.

مطابق این آئین‌نامه، اعضای پذیرفته‌شده در این رسته در گروه‌های پژوهشی و مراکز خدمات تخصصی فعالیت کرده و از نظر جایگاه حرفه‌ای هم‌تراز اعضای هیئت علمی در این مراکز خواهند بود.

در این آئین‌نامه، «پژوهشگر / فناور» به عنوان درجه‌ای علمی تعریف شده که اعضا بر اساس میزان دانش، تخصص و خبرگی در یک حوزه تخصصی به آن دست می‌یابند. رتبه‌بندی پژوهشگران نیز بر اساس معیارهای علمی و پژوهشی در سه سطح «پایه»، «ارشد» و «ممتاز» انجام خواهد شد.

بر اساس شرایط عمومی پیش‌بینی‌شده، متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای یا دکترای تخصصی، سوابق و تجربیات علمی، پژوهشی و فناورانه و حداقل چهار سال سابقه همکاری تمام‌وقت در جهاددانشگاهی باشند.

همچنین برای احراز رتبه‌های مختلف «پژوهشگر / فناور»، شرایط اختصاصی شامل مدرک تحصیلی مرتبط، کسب حداقل امتیازهای پژوهشی و برخورداری از سوابق کاری مشخص در جهاددانشگاهی در نظر گرفته شده است.

فرآیند بررسی درخواست‌ها شامل ثبت درخواست در سامانه اعضای «پژوهشگر / فناور»، بررسی تخصصی در معاونت پژوهش و فناوری، ارزیابی علمی در کمیسیون‌های تخصصی معاونت آموزشی، بررسی نهایی در کمیسیون مرکزی ارتقا و اعلام نتایج به معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع است.

بر اساس این آئین‌نامه، ارتقای رتبه از سطح پایه به ارشد و از ارشد به ممتاز منوط به گذراندن حداقل پنج سال در رتبه قبلی، کسب امتیازهای پژوهشی لازم و تأیید رئیس واحد سازمانی خواهد بود.

همچنین این گروه به صورت سالانه از سوی کمیته ترفیع جهاددانشگاهی ارزیابی می‌شوند و در صورت عدم کسب امتیازات لازم در دوره‌های تعیین‌شده، امکان تنزل رتبه یا خروج از شمول این آئین‌نامه برای آنان پیش‌بینی شده است.

در بخش جبران خدمت نیز مقرر شده است حقوق اعضای «پژوهشگر / فناور» بر اساس ماده ۵۴ آئین‌نامه استخدامی جهاددانشگاهی و متناسب با رتبه آنان محاسبه شود؛ به‌گونه‌ای که حقوق رتبه پایه معادل ۸۰ درصد حقوق هیات علمی با رتبه مربی، رتبه ارشد معادل ۸۰ درصد حقوق هیات علمی با رتبه استادیار و رتبه ممتاز معادل ۸۰ درصد حقوق هیات علمی با رتبه دانشیار با احتساب پایه‌های سنواتی متناظر تعیین خواهد شد.

این آئین‌نامه تمامی اعضای غیرهیئت علمی تمام‌وقت جهاددانشگاهی را دربر می‌گیرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در آن، قابلیت اجرا خواهد داشت.