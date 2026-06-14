به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، با تأیید علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، «دستورالعمل تعیین تکلیف اعضای قراردادی پارهوقت جهاددانشگاهی» به واحدهای این نهاد ابلاغ شد.
این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۳ تبصره، در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رئیس جهاددانشگاهی رسیده و برای اجرا به رؤسای واحدها، سازمانها، پژوهشکدهها، پژوهشگاهها، مراکز، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی جهاددانشگاهی ابلاغ شده است.
این دستورالعمل در اجرای تبصره (۲) ماده (۸) «دستورالعمل جذب و بهکارگیری سرمایه انسانی جهاددانشگاهی» تدوین شده و با هدف تعیین تکلیف وضعیت اعضای قراردادی پارهوقت، بهرهگیری مؤثرتر از ظرفیتهای انسانی و ساماندهی ساختار نیروی انسانی جهاددانشگاهی به اجرا درمیآید.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی اعضای قراردادی پارهوقت جهاددانشگاهی که به عضویت این نهاد درآمدهاند، مشمول فرایند تعیین تکلیف خواهند بود و واحدهای سازمانی موظفاند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ، پس از سنجش شایستگی افراد از طریق مصاحبه یا تشخیص رئیس واحد سازمانی، نسبت به تبدیل وضعیت آنان به عضویت قراردادی تماموقت اقدام کنند.
همچنین معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی موظف شده است ظرف مدت سه ماه، مجوزهای لازم برای تبدیل وضعیت اعضای واجد شرایط را متناسب با پستهای بلاتصدی واحدهای سازمانی صادر کند.
مطابق این دستورالعمل، تبدیل وضعیت اعضای پارهوقت به قراردادی تماموقت از محل درآمدهای اختصاصی واحدهای سازمانی انجام میشود و انتصاب افراد در پستهای سازمانی نیز منوط به احراز شرایط تعیینشده برای مشاغل مربوطه خواهد بود.
در این دستورالعمل، شرایط شرکت اعضای پارهوقت در فرایند تعیین تکلیف نیز مشخص شده است. برخورداری از شرایط عمومی عضویت در جهاددانشگاهی، رضایت رئیس واحد سازمانی از عملکرد فرد، نداشتن رابطه استخدامی یا اشتغال همزمان با سایر دستگاههای اجرایی و مؤسسات دولتی و غیردولتی و همچنین بازخرید نبودن از جمله این شرایط است.
بر اساس مفاد این دستورالعمل، اعضایی که با موفقیت فرایند تعیین تکلیف را طی کرده و به عضویت قراردادی تماموقت درآیند، از نظر ضوابط مربوط به عقد، تمدید و خاتمه قرارداد، حقوق و مزایا و سایر امور اداری و استخدامی تابع مقررات اعضای قراردادی تماموقت جهاددانشگاهی خواهند بود.
همچنین پیشبینی شده است واحدهای سازمانی بتوانند با افرادی که شرایط عضویت استخدامی جهاددانشگاهی را احراز نمیکنند، بر اساس مقررات قانون کار همکاری داشته باشند.
این دستورالعمل که در شورای مدیریت راهبردی سرمایه انسانی جهاددانشگاهی مطرح و تأیید شده است، از تاریخ ابلاغ برای تمامی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی لازمالاجرا خواهد بود.
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