۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

دستگیری کلاهبردار ۵ میلیاردریالی در دورود

دورود - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری کلاهبردار پنج میلیاردریالی در شهرستان دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان دورود در پی مراجعه چند نفر از شهروندان به پلیس و اعلام وقوع کلاهبرداری، موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های پلیسی، متهم شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی یک عملیات دستگیر شد. این فرد در تحقیقات اولیه پلیس به ۱۰ فقره کلاهبرداری به ارزش پنج میلیارد ریال اعتراف کرد.

بر اساس این گزارش، پرونده به همراه مستندات و شکات برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و متهم در نهایت با دستور قضائی روانه زندان شد.

