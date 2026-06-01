به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ایده پردازی مواکب قرآنی مهمانی غدیر بندرعباس با حضور فعالان مواکب قرآنی در محل ادارهکل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.
حجت الاسلام صابر پروین، رئیس دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، در این نشست با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: امروز میزان ولایت مداری واقعی در میدان عمل مشخص میشود و مردم نیز با حضور مؤثر خود این همراهی و پایبندی را به نمایش گذاشتهاند.
وی با قدردانی از دستاندرکاران برگزاری مهمانی غدیر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جهادی و انقلابی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن این رویداد مردمی تأکید کرد و گفت: مهمانی غدیر فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهلبیت(ع) و تقویت پیوند مردم با فرهنگ ولایت است.
رئیس دارالقرآن کریم ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: ایدههای متنوعی برای فعالیت مواکب قرآنی مطرح شد که از جمله آنها میتوان به برپایی موکبهای آگاهیبخشی در حوزه عفاف و حجاب، برگزاری مسابقات قرآنی، آموزش زنده سورههای قرآن، اجرای نمایشهای عروسکی با محوریت قصص قرآنی، گروههای سرود، نقاشی آیات غدیر، برنامه «آیههای زندگی» با محوریت مقاومت، تلاوت زنده قرآن، پرداختن به آسیبهای اجتماعی و اجرای برنامههای جهاد تبیین اشاره کرد.
نظر شما