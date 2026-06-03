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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۲

سردار موسوی‌پور: حضور در راهپیمایی غدیر تجدید بیعت با فرهنگ ولایت است

سردار موسوی‌پور: حضور در راهپیمایی غدیر تجدید بیعت با فرهنگ ولایت است

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان دعوت کرد با حضور پرشور در راهپیمایی و جشن بزرگ عید غدیر، در بزرگ‌ترین اجتماع ولایی پایتخت شرکت کنند.

سردار ابوالفضل موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید جهان اسلام و عید ولایت و امامت، از عموم شهروندان، ولایت‌مداران، شیعیان و دوستداران اهل‌بیت (ع) دعوت کرد تا با حضور پرشور و گسترده خود در مراسم باشکوه مهمانی و راهپیمایی عید غدیر، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به ساحت مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به نمایش بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه عید غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه تجلی وحدت، همدلی و تجدید بیعت با آرمان‌های ولایت است، اظهار داشت: حضور در این اجتماع عظیم مردمی، افتخاری برای همه عاشقان اهل‌بیت (ع) و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ولایت و امامت است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست با توجه به پیش‌بینی‌های ترافیکی و به‌منظور تسهیل تردد و بهره‌مندی هرچه بیشتر از این مراسم معنوی، حتی‌المقدور از وسایل حمل‌ونقل عمومی برای حضور در این اجتماع بزرگ استفاده کنند.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: پلیس راهور تهران بزرگ با تمامی ظرفیت و توان خود در کنار مردم عزیز خواهد بود تا نظم، امنیت و روانی تردد در مسیرهای برگزاری مراسم تأمین شود و شهروندان بتوانند با آرامش در این جشن بزرگ ولایی حضور یابند.

وی در پایان از همه خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا روز پنجشنبه با حضوری پرشکوه در مراسم مهمانی کیلومتری غدیر، جلوه‌ای ماندگار از عشق و ارادت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6846789

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