سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، بزرگترین عید جهان اسلام و عید ولایت و امامت، از عموم شهروندان، ولایتمداران، شیعیان و دوستداران اهلبیت (ع) دعوت کرد تا با حضور پرشور و گسترده خود در مراسم باشکوه مهمانی و راهپیمایی عید غدیر، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به ساحت مقدس امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) به نمایش بگذارند.
وی با تأکید بر اینکه عید غدیر تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه تجلی وحدت، همدلی و تجدید بیعت با آرمانهای ولایت است، اظهار داشت: حضور در این اجتماع عظیم مردمی، افتخاری برای همه عاشقان اهلبیت (ع) و فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ولایت و امامت است.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان خواست با توجه به پیشبینیهای ترافیکی و بهمنظور تسهیل تردد و بهرهمندی هرچه بیشتر از این مراسم معنوی، حتیالمقدور از وسایل حملونقل عمومی برای حضور در این اجتماع بزرگ استفاده کنند.
سردار موسویپور خاطرنشان کرد: پلیس راهور تهران بزرگ با تمامی ظرفیت و توان خود در کنار مردم عزیز خواهد بود تا نظم، امنیت و روانی تردد در مسیرهای برگزاری مراسم تأمین شود و شهروندان بتوانند با آرامش در این جشن بزرگ ولایی حضور یابند.
وی در پایان از همه خانوادهها، جوانان و اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا روز پنجشنبه با حضوری پرشکوه در مراسم مهمانی کیلومتری غدیر، جلوهای ماندگار از عشق و ارادت به امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به نمایش بگذارند.
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