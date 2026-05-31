به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید مهدی حسینی در نشست با اعضای شورای شهر بندرعباس، با تقدیر از همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداری بندرعباس، اظهار کرد: مهمانی غدیر یکی از مهمترین برنامههای مردمی سازمان تبلیغات اسلامی است که با محوریت گروههای مردمی و مشارکت نهادهای مختلف برگزار میشود.
وی افزود: سیاست سازمان تبلیغات اسلامی در سالهای اخیر مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی بوده و مهمانی غدیر نیز نمونهای موفق از این رویکرد به شمار میرود. حضور گسترده مواکب، گروههای مردمی و اقشار مختلف جامعه نشاندهنده ظرفیت عظیم مردمی در ترویج معارف اهلبیت(ع) است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در پایان بر ضرورت بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته و تقویت هماهنگی میان دستگاهها تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همدلی، انسجام و مشارکت همه مجموعههای فرهنگی و اجرایی، مهمانی غدیر امسال در شأن نام بلند امیرالمؤمنین علی(ع) برگزار شود.
محمود ارجمند دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامههای غدیر هرمزگان ضمن قدردانی از خادمان و موکبداران غدیر، از آمادگی مواکب برای حضور در مهمانی غدیر امسال خبر داد و اظهار کرد: تجربه موفق سالهای گذشته نشان داده است که این حرکت مردمی ظرفیت بزرگی برای ترویج فرهنگ ولایت و ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه دارد.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز مراسم، از همکاری مجموعه شهرداری، صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و افزود: فضاسازی شهری، تأمین امکانات مورد نیاز مواکب و پوشش رسانهای مناسب از جمله محورهای مورد توجه در برگزاری مهمانی غدیر امسال است.
نظر شما