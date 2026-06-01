ارجمند: مهمانی غدیر نمایش اقتدار، وحدت و صلابت مردم هرمزگان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود ارجمند، با تشریح رویکردهای محتوایی مهمونی غدیر اظهار داشت: شعار محوری مهمانی غدیر امسال «پیوند امت و امامت» است؛ شعاری که ریشه در حقیقت غدیر دارد و امروز نیز در شرایط حساس منطقهای و اجتماعی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مواکب برای انتقال مفاهیم مقاومت، ولایتمداری، دفاع از وطن و امیدآفرینی افزود: مهمانی غدیر امسال صرفاً یک برنامه خدماتی و پذیرایی نیست، بلکه نمایش اقتدار، وحدت و صلابت مردمی است که در کنار خلیج فارس از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع میکنند.
دبیر ستاد اجرایی و هماهنگی برنامههای غدیر هرمزگان با تأکید بر نقش تربیتی و فرهنگی مواکب قرآنی خاطرنشان کرد: فعالیتهای قرآنی باید با مسائل روز جامعه و نیازهای فکری نسل نوجوان و جوان پیوند بخورد تا مخاطبان درک کنند که آموزههای قرآن با موضوعاتی همچون عزت ملی، دفاع از وطن، ولایتمداری و مسئولیت اجتماعی ارتباطی مستقیم دارد.
ارجمند بر ضرورت تقویت بصیرت در کنار آموزشهای قرآنی تأکید کرد و گفت: تاریخ نشان داده است که صرف حفظ و قرائت قرآن کافی نیست؛ بلکه فهم صحیح از معارف دینی، شناخت امام حق و بصیرت اجتماعی باید در کنار آموزشهای قرآنی مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار طراحی برنامههای خلاقانه و تولید محتوای مردمی در مواکب شد و افزود: ثبت و انتشار دیدگاههای مردم درباره غدیر، ولایت، مقاومت و مسائل روز کشور میتواند به تولید محتوای اثرگذار رسانهای و تعمیق پیام غدیر در جامعه کمک کند.
