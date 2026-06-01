ورودی سدها در سال آبی جاری ۷۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گزارش‌های رسمی بخش آب، در ۲۵۰ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا نهم خرداد ۱۴۰۵) در مجموع ۴۰ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب آب وارد سدهای ایران شده است؛ رقمی که در مقایسه با ورودی ۲۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی گذشته، رشد ۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، در همین بازه زمانی به‌منظور تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت، تولید برق‌آبی و همچنین نیازهای زیست‌محیطی، ۲۳ میلیارد و ۹۷۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده است. این میزان نسبت به خروجی ۲۱ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعبی مدت مشابه سال آبی قبل، ۱۴ درصد افزایش داشته است.

گزارش‌ها حاکی است در زمان حاضر ۳۵ میلیارد و ۱۰ میلیون مترمکعب آب در مخازن سدهای کشور ذخیره شده و بر این اساس، ۶۷ درصد ظرفیت مخازن پُر و ۳۳ درصد آن خالی است.

همچنین میزان ذخایر آبی سدها در روز نهم خرداد ۱۴۰۴ حدود ۲۶ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب ثبت شده بود که مقایسه آن با حجم فعلی ذخایر، از رشد ۳۱ درصدی ذخایر سدها در قیاس با روز مشابه سال گذشته حکایت دارد.