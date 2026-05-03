۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

رشد ۶۵ درصدی ورودی آب به سدهای کشور در سال آبی جاری

حجم ورودی آب به سدهای ایران در سال آبی جاری با افزایش ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به بیش از ۳۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، در ۲۲۲ روز ابتدایی سال آبی جاری (از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵)، میزان ورودی آب به سدهای کشور به ۳۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است که نسبت به ورودی ۲۰ میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعبی در مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

در این مدت، به منظور تأمین نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و اهداف زیست‌محیطی، ۱۸ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب آب از سدهای کشور رهاسازی شده که در مقایسه با خروجی ۱۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعبی سال قبل، رشد ۹ درصدی داشته است.

اکنون با وجود ۳۲ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده در سدهای ایران، ۶۴ درصد ظرفیت مخازن پر و ۳۶ درصد این ظرفیت خالی است. میزان ذخایر آبی سدها در روز چهارم اردیبهشت ۱۴۰۴، حدود ۲۷ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب بود که مقایسه این رقم با وضعیت فعلی نشان‌دهنده رشد ۲۱ درصدی ذخایر سدها نسبت به زمان مشابه سال گذشته است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      خدا را شکر ،بهترینها را برای ایران آرزو میکنم.
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۳
      حالا کارشناس هواشناسی باید بگه هارپ تاثیری در تغییرات آب و هوایی نداره

