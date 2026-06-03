رهاسازی ۱.۴ میلیارد مترمکعب آب از سد بوکان به سمت دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباسی در این زمینه افزود: در سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۴) تاکنون ۲ میلیارد و ۱۳۵ مترمکعب آب وارد سد شهیدکاظمی بوکان شده که در مقایسه با ۳۰۳ میلیون مترمکعب سال گذشته ۶۰۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۷۲۲.۷ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهید کاظمی ذخیره شده که پرشدگی سد به ۹۲ درصد رسیده است که سال قبل ورودی آب ۲۸۰ میلیون مترمکعب و ۳۶ درصد پرشدگی داشتیم.

مدیر امور آب بوکان گفت: این سد یکی از سدهای بزرگ در آذربایجان غربی است که حوضه آبریز آن حدود ۶۵۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و بخش‌هایی از ۲ استان آذربایجان‌غربی و کردستان را در بر می‌گیرد.

عباسی افزود: اکنون میزان ورودی آب به مخزن سد ۵۳.۸ مترمکعب در ثانیه و خروجی آب ۲۰ مترمکعب در ثانیه است و با توجه به پایان فصل وقوع سیلاب‌ها سعی می کنیم حجم آب را در این فصل افزایش دهیم.

وی اظهار کرد: با ادامه فعالیت سامانه‌های بارشی و افزایش تدریجی دما، ذوب برف در مناطق کوهستانی شتاب می‌گیرد و همین موضوع موجب رشد بیشتر ورودی آب سد می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد امسال ۲۷۲ میلیون مترمکعب آب برای مصارف بخش کشاورزی از سد شهیدکاظمی رهاسازی شود و سهم بخش شرب نیز طبق روال سال های گذشته تدام داشته باشد.

وی یادآور شد: در فصل پاییز سال گذشته حداقل حجم آب سد شهیدکاظمی بوکان به ۳۳ میلیون مترمکعب رسید که این مقدار تنش آبی طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.