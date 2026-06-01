به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، در این نشست که با ارائه گزارش عملکرد سالانه قطعهسازان و بررسی دستاوردهای مشترک همراه بود، قربان اسکندری سرپرست بانک، مهدی اقبالیراد و محمد وطنپور اعضای هیئتمدیره بانک صادرات ایران به همراه محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن قطعهسازان و جمعی از مدیران ارشد دو مجموعه حضور داشتند. طرفین بر لزوم تعریف پروژههای زیربنایی و گسترش همکاریها در جهت تأمین مالی تولید تأکید کردند.
سرپرست بانک صادرات ایران، قطعهسازان را متخصصان و پیشرانان صنعت خودروسازی کشور خواند و اظهار کرد: در ساختار اقتصادی هر کشور، صنایعی وجود دارند که به مثابه قلب تپنده واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک عمل میکنند. صنعت قطعهسازی دقیقاً در این جایگاه استراتژیک قرار دارد و توقف لحظهای آن، چرخ بسیاری از صنایع را از حرکت باز میدارد.
قربان اسکندری با اشاره به اشتغال مستقیم بیش از ۵۵۰ هزار نفر در این صنعت، بر ضرورت توسعه همکاریهای بلندمدت برای تضمین اشتغال پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی تأکید کرد و افزود: مشارکت مستمر بانک صادرات ایران در تأمین مالی زنجیره قطعهسازی طی سالهای گذشته، منجر به اشتغالزایی گسترده، بهبود کیفیت محصولات نهایی و توسعه خطوط تولید شده است. اکنون زمان آن رسیده که تعاملات چندجانبه بر مبنای چشمانداز کلان، سازندگی نوین و جهاد اقتصادی گسترش یابد.
سرپرست بانک صادرات ایران با اعلام آمادگی کامل برای ارائه خدمات مالی و بانکی نوین، گفت: مهمترین اصل در تأمین مالی، رویکرد هدفمند، حمایتگر و مبتنی بر ریسک هوشمند است. بانک صادرات ایران آمادگی دارد تا با بهرهگیری از ابزارهای نوین، تسهیلات ریالی و ارزی، صدور ضمانتنامهها، تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) و خدمات غیرحضوری کارآمد را در اختیار قطعهسازان سراسر کشور قرار دهد.
وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که سرمایهگذاری هدفمند در صنعت قطعهسازی، به رونق روزافزون تولید ملی، ارتقای کیفیت محصولات نهایی و دستیابی اقشار مختلف جامعه به رفاه بیشتر منجر شود.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان کشور نیز با اشاره به کارنامه درخشان بانک صادرات ایران در صنعت خودرو و قطعهسازی، اظهار داشت: عملکرد متمایز این بانک در سالهای اخیر، موجب شده جامعه قطعهسازی با بیش از ۱۸۰۰ واحد تولیدی و بالغ بر ۵۵۰ هزار شاغل، تمایل جدی به توسعه همکاریهای همهجانبه داشته باشد. امیدواریم بر اساس تفاهمنامههای مشترک، شاهد تحقق سریع این اهداف در چارچوب تأمین مالی صنایع پیشران و کسبوکارهای کوچک و متوسط باشیم.
این نشست تخصصی با جمعبندی خواستههای طرفین و توافق بر تسریع در تدوین تفاهمنامه همکاریهای بلندمدت و راهبردی به پایان رسید.
