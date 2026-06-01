سرانه مصرف شیر در مازندران پایین است

سعید باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرانه ۱۵۰ کیلوگرمی مصرف شیر در جهان و ۲۰۰ کیلوگرمی در کشورهای توسعه‌یافته، گفت: این رقم در ایران به کمتر از ۶۰ کیلوگرم می‌رسد و حتی در مازندران به عنوان قطب تولید لبنیات کشور، سرانه مصرف تنها حدود ۵۰ کیلوگرم است.

وی قیمت تمام‌شده و ضعف فرهنگ‌سازی را مهم‌ترین دلایل این شکاف دانست و با ابراز نگرانی از پایین بودن سرانه مصرف لبنیات در کشور، اظهار داشت: میانگین جهانی مصرف شیر حدود ۱۵۰ کیلوگرم در سال است، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته به ۲۰۰ کیلوگرم می‌رسد.

وی افزود: این فاصله معنادار با استانداردهای تعریف‌شده داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که ما راه طولانی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیش داریم.

باقری با اشاره به جایگاه ویژه مازندران در صنعت لبنیات تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ کارخانه فعال در استان داریم که ۸ مورد از آنها برندهای مطرح و حتی فعال در سطح جهانی هستند و فعالیت این کارخانه‌ها باعث شده که صنعت غذا در مازندران حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) استان را به خود اختصاص دهد و بیشترین سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری صنعتی نیز متعلق به این بخش باشد.

مسئول انجمن صنایع غذایی مازندران در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود چنین ظرفیت تولیدی، مصرف لبنیات در خود استان پایین است، به دو عامل اصلی اشاره کرد: نخست قیمت تمام‌شده و دوم ضعف در فرهنگ‌سازی.

وی توضیح داد: متأسفانه نتوانسته‌ایم به درستی اهمیت مصرف لبنیات را به مردم آموزش دهیم. بسیاری از شهروندان نمی‌دانند که لبنیات منبع غنی از کلسیم، پروتئین، چربی‌های مفید، ویتامین‌ها و مواد معدنی ضروری است. در حالی که شعار «پیشگیری بهتر از درمان» زمانی محقق می‌شود که از کودکی مصرف لبنیات را در وجود کودکان نهادینه کنیم.

باقری در پایان تأکید کرد: اگر مصرف لبنیات را از پایه‌های سنی شروع کرده و به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم، می‌توانیم جامعه‌ای سالم‌تر و با هزینه‌های درمانی کمتر داشته باشیم. نیاز است هم رسانه‌ها و هم نهادهای آموزشی وارد میدان شوند تا آگاهی عمومی نسبت به این ماده غذایی حیاتی افزایش یابد.