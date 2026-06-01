پنجشنبه های هنر اصفهان به تقویم هفتگی صنایع دستی شهر اضافه شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دومین نشست هم‌اندیشی به‌منظور برگزاری رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان صبح دوشنبه ۱۱ خردادماه با حضور امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، مسعود نیک‌آئین دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری، نمایندگان شهرداری اصفهان، دانشگاه هنر، اتحادیه صنایع‌دستی و جمعی از فعالان فرهنگی و هنری در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد؛ نشستی که محور آن تبدیل گذر صنایع‌دستی به یک کانون منسجم رویدادمحور برای عرضه، آموزش و ترویج صنایع‌دستی و پیوند دادن اقتصاد هنر با نشاط اجتماعی بود.

امیر کرم‌زاده در این نشست با تشریح رویکرد اجرایی پنجشنبه‌های هنر، بر ضرورت خروج صنایع‌دستی از تمرکز صرف در محدوده میدان نقش جهان و معرفی ظرفیت‌های هنری اصفهان در نقاط تازه و در دسترس‌تر برای گردشگران و شهروندان تأکید و اظهار کرد: پنجشنبه‌های هنر صنایع‌دستی اصفهان با این رویکرد شکل گرفته است که هم تبلیغ و ترویج حوزه صنایع‌دستی را تقویت کنیم و هم صنایع‌دستی اصفهان برای گردشگرانی که وارد شهر می‌شوند، در یک نقطه دیگر به غیر از مجموعه نقش جهان معرفی شود؛ نقطه‌ای مانند فضای پارک یا گذر که قابلیت رویدادپذیری داشته باشد.

وی افزود: در این رویداد باید تولیدکنندگان واقعی حضور داشته باشند؛ یعنی خود تولیدکننده بتواند هم تولید زنده انجام دهد و هم محصول خود را به شکل مستقیم عرضه کند و این مسیر در نهایت به ایجاد شادی و نشاط اجتماعی منجر شود.

کرم‌زاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور خانواده‌ها در قالب کارگاه‌های آخرهفته، اظهار کرد: هدف این است که نوجوانان و کودکان را هدایت کنیم تا همراه خانواده‌هایشان به این فضا بیایند و در قالب کارگاه‌های مختلف، تجربه عملی داشته باشند؛ از سفال گرفته تا قلم‌زنی و دیگر رشته‌ها.

وی با یادآوری جایگاه بین‌المللی اصفهان در صنایع‌دستی اظهار کرد: اصفهان مهد صنایع‌دستی دنیا است و خود شهر اصفهان هم به عنوان شهر خلاق و هم به عنوان شهر جهانی صنایع‌دستی در یونسکو ثبت شده است. باید به شکلی رفتار کنیم که این هنر فراگیر شود؛ در هر خانواده و در هر خانه هم صنایع‌دستی وجود داشته باشد و هم هنرمند صنایع‌دستی. این شهر چنین ظرفیتی را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با ارائه تصویری از ظرفیت‌های تولیدی استان بیان کرد: ما ۱۹۶ رشته صنایع‌دستی داریم و پنجشنبه‌های هنر می‌تواند یک شروع خیلی خوب باشد تا صنایع‌دستی دوباره یک جهش را تجربه کند، در یک مکان جدیدتر معرفی شود و هنرمندان جدیدی به جامعه معرفی شوند؛ این موضوع در سیاست جدید اداره کل میراث فرهنگی هم دنبال می‌شود.

پنجشنبه‌های هنر؛ از نقش جهان فراتر، به سمت گذرهای رویدادمحور شهر

کرم‌زاده در ادامه با اتصال رویکرد پنجشنبه‌های هنر به سیاست‌های کلان، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، بحث بازارچه‌های موقت صنایع‌دستی آمده است؛ اینکه بتوانیم مراکز فروش را در سطح شهر یا حتی در جاده‌ها به صورت موقت راه‌اندازی کنیم و صنایع‌دستی را عرضه کنیم.

وی با اشاره به تجربه موفق فروش‌های فصلی برای هنرمندان، اظهار کرد: بیشترین آمار فروش ما برای هنرمندانی که مخصوصا در مشاغل خانگی مشغول بودند، در ایام عید نوروز و نمایشگاه‌های موقت بوده است. هنرمند یک سال کار خود را آماده می‌کرده و در یک دوره ۱۵ تا ۲۰ روزه می‌توانسته فروش انجام دهد. این رویکرد سابقا وجود داشت و حالا می‌خواهیم آن را تقویت کنیم، فراگیر کنیم، زمان آن را بیشتر و ممتد کنیم.

وی مزیت کلیدی این مدل را کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف دانست و اظهار کرد: این شکل از عرضه برای مردم جاذبه بیشتری دارد، از نظر قیمتی مناسب‌تر است و تولیدکننده و مصرف‌کننده را رودررو قرار می‌دهد. خود تولیدکننده هم با مزاج بازار و آنچه تقاضا می‌خواهد بیشتر آشنا می‌شود و محصولات را کاربردی‌تر و مشتری‌پسندتر می‌کند.

کرم‌زاده تأکید کرد: این مسیر جزو سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی است و این کار با حمایت استاندار و شهردار انجام می‌شود و میراث فرهنگی در کنار همه هنرمندان صنایع‌دستی کم‌فی‌سابقه حضور دارد. وی افزود: در برخی جاها باید هزینه کنیم تا کار راه بیفتد و این رویداد بتواند مسیر خود را پیدا کند.

گذر صنایع‌دستی؛ سکوی رونق کسب‌وکار و ویترین هویت فرهنگی اصفهان

در ادامه نشست، مسعود نیک‌آئین، دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری، با تأکید بر اینکه پنجشنبه‌های هنر باید به یک برنامه منظم، اثرگذار و قابل اتکا برای هنرمندان تبدیل شود، اظهار کرد: رویکرد اصلی، حمایت از تولید و حمایت از آموزش است.

وی با اشاره به تجربه هفته‌های ابتدایی اجرا و رفع تدریجی نواقص، اظهار کرد: در هفته اول یک‌سری مسائل داشتیم و بعضی جاها نور کم بود و مجبور شدیم با چراغ موبایل کار را جلو ببریم، اما هفته گذشته نورپردازی عالی شد و نشان داد که با هم‌افزایی می‌توان زیرساخت‌ها را به سرعت تقویت کرد.

نیک‌آئین با بیان اینکه هدف‌گذاری این رویداد فراتر از یک برنامه مقطعی است، اظهار کرد: فضایی که می‌خواهیم ایجاد کنیم باید به احیای گذر صنایع‌دستی منجر شود؛ با هدف رونق و ترویج کسب‌وکار در حوزه صنایع‌دستی، بهتر شدن شرایط برای هنرمندان و استفاده هنرمندان جوان و نوجوانی که محلی برای عرضه محصولات خود ندارند.

وی افزود: باید این قدرت نرم را به میدان بیاوریم و از آن استفاده کنیم؛ این رویداد باید ابعاد ملی داشته باشد نه صرفا استانی.

دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری از مشارکت بدنه‌های تخصصی شهرداری در پشتیبانی اجرایی رویداد خبر داد و اظهار کرد: از اداره خلاقیت شهرداری هم در کنار رویداد هستند و قرار شد هر بخشی که لازم است برای زیرساخت‌ها و نیازهای اجرایی فهرست شود تا پیگیری شود.

نیک‌آئین با تأکید بر ضرورت تشکیل تیم مشترک میان دستگاه‌ها اظهار کرد: همه ما مسائل اداری خودمان را داریم، اما از همان ابتدا جلسات را گذاشتیم و همه دوستان را کنار هم آوردیم تا فارغ از عنوان‌ها، یک تیم باشیم و یک حرکت برای اصفهان انجام بدهیم.

وی با اشاره به اینکه گذر صنایع‌دستی با وجود کمبودهای زیرساختی، ظرفیت بالایی برای اثرگذاری اجتماعی دارد، اظهار کرد: با وجود کمبودها و بعضی نامهربانی‌ها، مهم این است که بدانیم نیت ما چیست و مسئولیت اجتماعی خود را انجام بدهیم و از تخصص و عنوان و فکرمان استفاده کنیم تا یک برنامه را رقم بزنیم؛ برنامه‌ای که حال و هوای اصفهان را تغییر بدهد.

نیک‌آئین همچنین بر ضرورت سامان‌دهی و نظارت بر اجرای رویداد تأکید کرد و اظهار کرد: زیرساخت‌های کنترلی و نظارتی باید دیده شود تا رویداد به شکل حرفه‌ای و پایدار جلو برود.

نیک‌آئین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامه زمان‌بندی رویداد اظهار کرد: پنجشنبه‌های هنر اصفهان به صورت هفتگی در گذر صنایع‌دستی برگزار می‌شود و هدف این است که هر هفته با محوریت یکی از شاخه‌های هنر و خلاقیت، رویدادی تخصصی شکل بگیرد.

وی افزود: این مسیر با همراهی اداره کل میراث فرهنگی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دانشگاه هنر، اتحادیه صنایع‌دستی و دیگر دستگاه‌های همکار دنبال می‌شود تا اقتصاد هنر تقویت و امید اجتماعی افزایش پیدا کند.

آموزش زنده و عرضه مستقیم؛ مسیر جهش بازار صنایع‌دستی اصفهان

در بخش جمع‌بندی نشست، حاضران بر این محور مشترک تأکید کردند که پنجشنبه‌های هنر باید هم‌زمان سه کارکرد اصلی را به صورت واقعی و قابل لمس پیش ببرد؛ نخست، تبدیل گذر صنایع‌دستی به فضای عرضه مستقیم و حذف واسطه‌های غیرضروری برای حمایت از تولیدکننده، دوم، پیوند دادن رویداد با آموزش عمومی و کارگاه‌های زنده برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها با هدف تربیت نسل تازه هنرمندان، و سوم، استفاده از ظرفیت رویدادهای منظم فرهنگی برای ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت گردشگری فرهنگی در قلب بافت تاریخی اصفهان.