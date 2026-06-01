دادستان قزوین: اختلافات خانوادگی عامل حادثه دانشکده دندانپزشکی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری شامگاه یکشنبه در تشریح جزئیات حادثه رخ داده در دانشکده دندانپزشکی قزوین اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز حادثهای در درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رخ داد که متأسفانه منجر به جان باختن دو دانشجو شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، بازپرس ویژه قتل و عوامل پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و بررسی ابعاد مختلف موضوع در دستور کار قرار گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه تحقیقات قضایی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در بررسیهای اولیه مشخص شد این زوج که حدود ۱۰ سال از ازدواج آنان میگذشت، در ماههای اخیر با اختلافات خانوادگی مواجه بودند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده ادامه دارد.
عسگری همچنین از بررسی نحوه تهیه سلاح مورد استفاده در این حادثه خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلی تحقیقات، بررسی چگونگی دسترسی به سلاح و سایر زوایای مرتبط با پرونده است.
وی با اشاره به تبعات نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز خاطرنشان کرد: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز بهویژه سلاحهای جنگی در قانون جرم محسوب شده و مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز حوادث مشابه گفت: استفاده از سلاح میتواند پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و ضروری است شهروندان از هرگونه نگهداری و استفاده غیرقانونی از سلاح خودداری کنند.
نظر شما