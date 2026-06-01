  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

دادستان قزوین: اختلافات خانوادگی عامل حادثه دانشکده دندانپزشکی بود

دادستان قزوین: اختلافات خانوادگی عامل حادثه دانشکده دندانپزشکی بود

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد اختلافات خانوادگی عامل وقوع حادثه امروز در دانشکده دندانپزشکی قزوین بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسگری شامگاه یکشنبه در تشریح جزئیات حادثه رخ داده در دانشکده دندانپزشکی قزوین اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز حادثه‌ای در درمانگاه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین رخ داد که متأسفانه منجر به جان باختن دو دانشجو شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، بازپرس ویژه قتل و عوامل پلیس آگاهی در محل حاضر شدند و بررسی ابعاد مختلف موضوع در دستور کار قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه تحقیقات قضایی همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد این زوج که حدود ۱۰ سال از ازدواج آنان می‌گذشت، در ماه‌های اخیر با اختلافات خانوادگی مواجه بودند و تحقیقات برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده ادامه دارد.

عسگری همچنین از بررسی نحوه تهیه سلاح مورد استفاده در این حادثه خبر داد و گفت: یکی از محورهای اصلی تحقیقات، بررسی چگونگی دسترسی به سلاح و سایر زوایای مرتبط با پرونده است.

وی با اشاره به تبعات نگهداری و حمل سلاح غیرمجاز خاطرنشان کرد: حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز به‌ویژه سلاح‌های جنگی در قانون جرم محسوب شده و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از بروز حوادث مشابه گفت: استفاده از سلاح می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و ضروری است شهروندان از هرگونه نگهداری و استفاده غیرقانونی از سلاح خودداری کنند.

کد مطلب 6847364

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها