داروی موثر در کُند کردن روند ام اس پیشرونده

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می دهند که احتمال پیشرفت ناتوانی در بیماران تحت درمان با داروی تزریقی Ocrelizumab (Ocrevus) کمتر بود.

به طور خاص، آنها عملکرد دست و مهارت بازوی بهتری داشتند و کمتر به ویلچر نیاز داشتند.

«گاوین جیووانونی»، سرپرست تیم تحقیق و استاد عصب شناسی در دانشگاه کوئین مری لندن، در بیانیه‌ای گفت: «این یافته‌ها مهم هستند زیرا نشان می‌دهند که درمان می‌تواند تفاوت معناداری برای افراد مبتلا به اشکال پیشرفته‌تر ام‌اس ایجاد کند و می‌تواند به حفظ عملکرد دست و بازو کمک کند، که برای حفظ استقلال، فعالیت‌های روزانه و کیفیت زندگی مهم است.»

محققان در یادداشت های پس زمینه گفتند PPMS بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از افراد مبتلا به بیماری ام اس را تحت تاثیر قرار می دهد. برخلاف اشکال عودکننده ام اس، ناتوانی به مرور زمان بدتر می شود و گزینه های درمانی را محدود می کند.

به گفته محققان، بحث های مداومی در مورد اینکه آیا افراد مبتلا به ام اس پیشرفته تر ممکن است از درمان هایی مانند ocrelizumab بهره مند شوند یا خیر، وجود دارد.

داروی Ocrelizumab در حال حاضر برای درمان اشکال عود کننده اماس تجویز می شود. این دارو، با هدف قرار دادن و حذف سلول های ایمنی که التهاب مرتبط با ام اس را تحریک می کنند، عمل می کند.

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۱۰۰۰ بیمار PPMS را در ۲۲ کشور انتخاب کردند و نیمی از آنها را به طور تصادفی برای دریافت ocrelizumab IV هر شش ماه به مدت تقریباً سه سال اختصاص دادند. نیمی دیگر دارونما IV دریافت کردند که به همان روش داروی فعال تجویز شد.

نتایج نشان داد که در مجموع، بیماران تحت درمان با ocrelizumab، ۳۰ درصد کمتر در معرض خطر پیشرفت ناتوانی بودند.

محققان گفتند Ocrelizumab همچنین بدتر شدن عملکرد دست و اندام فوقانی را تا ۴۱ درصد در ۱۲ هفته کاهش داد و خطر نیاز به صندلی چرخدار را تا ۵۲ درصد کاهش داد.

به گفته محققان، بیماران در صورت داشتن علائم فعالیت بیماری التهابی در اسکن‌های اولیه MRI حتی بیشتر از آن سود می‌برند. خطر پیشرفت در این بیماران ۵۵ درصد کمتر بود.

محققان گفتند: « داروی اوکرلیزوماب در حال حاضر به عنوان درمانی برای ام اس عودکننده فعال و ام اس پیشرونده اولیه استفاده می شود. این نتایج می تواند به این معنی باشد که برای افراد بیشتری با ام اس پیشرونده اولیه که در حال حاضر به هیچ گزینه درمانی دسترسی ندارند، در دسترس است.»