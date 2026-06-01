جشنواره جهادی قربان تا غدیر با اسم رمز مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بسیج سازندگی استان البرز برنامه های متعددی جهت دهه امامت و ولایت چون طبخ و توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذای نذری، برپایی ۱۱۰‌ موکب جهادی در مناطق مختلف استان البرز، توزیع ۱۰ هزار بسته معیشتی،توزیع ۱۰ سرویس جهیزیه، ذبح ۳۹ راس دام زنده و توزیع گوشت قربانی بین خانواده های کم برخوردار و برگزاری مراسم های متنوع فرهنگی مذهبی توسط گروه های جهادی در قالب جشنواره جهادی قربان تا غدیر است.تدارک دیده شده است.

همچنین جشنواره قربان تا غدیر در سال جاری با هدف حمایت و پشتیبانی از حرکت مردمی مبارزه با متجاوزان به ایران اسلامی (آمریکا و اسرائیل جنایتکار ) در خیابان طراحی شده تا جهادگران بسیجی سهم ویژه ای در این جریان اصیل مقاومت بر عهده داشته باشند.



پروژه سیل بند دره وسیه زیر بمباران دشمن هم متوقف نشد



فرآیند احداث سیل بند دره وسیه در حالی که در فاصله اندکی از پل B1 کرج قرار دارد همزمان با جنگ رمضان آغاز شد و همچنان با اهتمام جهادگران بسیجی در حال احداث است.

عملیات احداث سیل بند دره وسیه همزمان با جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی و تحمیل جنگ رمضان و با هدف مهار سیلاب های فصلی با همت گروه های جهادی بسیج سازندگی استان البرز اجرایی شد.

حجم آب حوضچه این سیل بند که با همت جهادگران بسیجی با ارتفاع شش متر ، طول ۲۵ متر و پهنای ۶ متر در حال احداث است معادل ۱۵۰۰ متر مکعب است.

گفتنی است این پروژه با همکاری مشترک اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز و بسیج سازندگی در حال احداث است.