به گزارش خبرنگار مهر، عابدین کاظمینیا پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: رسالت خبرنگاری تنها به انتقال اخبار محدود نمیشود، بلکه در موضوع غدیر یک مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و دینی نیز بر دوش فعالان رسانهای قرار دارد.
وی با اشاره به فرازی از خطبه غدیر مبنی بر اینکه «حاضران پیام غدیر را به غائبان برسانند»، افزود: پیامبر اکرم (ص) در واقعه غدیر همه حاضران را مأمور تبلیغ و انتقال این پیام کردند و از همین منظر میتوان گفت تبیین و ترویج پیام غدیر وظیفهای همگانی است.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه غدیر صرفاً یک مناسبت مذهبی نیست، ادامه داد: جمهوری اسلامی در امتداد مسیر ولایت و غدیر شکل گرفته و ترویج معارف اهلبیت (ع) از مهمترین اهداف این حرکت فرهنگی است؛ از این رو باید به موضوع غدیر با نگاه راهبردی و تمدنی توجه شود.
کاظمینیا با اشاره به برگزاری جشن بزرگ غدیر در مرکز استان گفت: تاکنون استقرار حدود ۲۰۰ موکب در مسیر خیابان کاشانی تا تقاطع فارابی برنامهریزی شده و همچنان درخواستهای مردمی برای برپایی موکب در حال افزایش است.
وی افزود: جایگاه مرکزی برنامه در محدوده چهارراه دولت مستقر خواهد شد و بخش ویژهای نیز برای کودکان و نوجوانان با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیشبینی شده است.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد در سالهای گذشته تصریح کرد: انتظار میرود امسال نیز با مشارکت گسترده خانوادهها، جشن غدیر با حضور پرشور مردم برگزار شود.
وی با تأکید بر مردمی بودن این رویداد فرهنگی اظهار کرد: بخش عمده هزینههای برگزاری جشن توسط مردم، خیران و گروههای مردمی تأمین میشود و نقش دستگاههای اجرایی بیشتر در حوزه پشتیبانی، خدمات شهری و فراهمسازی زیرساختهای لازم است.
کاظمینیا ادامه داد: موکبها و گروههای مردمی با امکانات و ظرفیتهای خود در این رویداد حضور یافتهاند و تلاش شده است از تحمیل هزینههای غیرضروری به منابع عمومی جلوگیری شود.
وی همچنین از اجرای یک پویش استانی به مناسبت عید غدیر خبر داد و گفت: با هدف ترویج سنت هدیه دادن در عید غدیر، ۱۱۰ کارت هدیه یک میلیون تومانی برای قرعهکشی میان مردم استان در نظر گرفته شده است.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هدیه دادن، اطعام، صلهرحم، تکریم مؤمنان و ایجاد نشاط اجتماعی از جمله آداب مورد تأکید در فرهنگ غدیر است و این پویش نیز با همین رویکرد طراحی شده است.
وی با اشاره به برگزاری برنامههای غدیر در سراسر استان گفت: جشنهای مردمی غدیر تنها به شهرکرد محدود نیست و در تمامی شهرستانها، شهرها و بسیاری از روستاهای استان نیز برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار خواهد شد.
کاظمینیا از رسانهها خواست علاوه بر پوشش برنامههای مرکز استان، ظرفیتها و فعالیتهای مردمی شهرستانها را نیز منعکس کنند و افزود: انعکاس این اقدامات میتواند به تقویت مشارکت مردمی و ترویج فرهنگ ولایت در سراسر استان کمک کند.
وی همچنین از هماهنگیهای انجام شده با پلیس راهور و دستگاههای خدماتی برای مدیریت ترافیک و تسهیل حضور مردم در مراسم خبر داد و گفت: محدودیتهای ترافیکی و جزئیات برگزاری مراسم ازق رسانهها و صداوسیمای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
