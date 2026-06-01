بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز دوشنبه و تا پایان هفته رشد جزئی ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
وی گفت: امروز در مناطق جنوب شرقی استان سرعت وزش باد به بازه نسبتاً شدید تا شدید نیز خواهد رسید که میتواند با مخاطراتی همچون خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازهها، خطر شکستن درختان کهنسال و... همراه باشد.
مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی، طی ۷۲ ساعت آینده دماها روند افزایشی خواهند داشت و هوا گرمتر میشود.
