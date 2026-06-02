مرتضی اسمعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به باقی ماندن «اتاق تمیز» که پیش از این برای ساخت ماهواره مورد استفاده قرار میگرفته، اعلام کرد: این بخش از سازه حفظ شده و در صورت احداث ساختمان جدید، قابلیت تلفیق با آن وجود دارد.
وی افزود: قطعات و المانهای باقیمانده از عملیات آواربرداری، شامل تابلوها، المانهای فلزی و آجری، جمعآوری شده و در نظر داریم از آنها نیز در موزه جنگ استفاده کنیم.
معاون اداری و مالی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین افزود: دانشگاه علم و صنعت یک موزه نیز در مرکز اسناد و مدارک امام رضا (ع) دارد که می شود بخش هایی را هم به این مرکز اسناد امام رضا (ع) انتقال داد، اما اولویت اصلی، ایجاد یک موزه جنگ در محل فعلی خرابیها است. این اقدام با هدف حفظ و نمایش تاریخچه و دستاوردهای دوران دفاع مقدس در این دانشگاه صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران در جنگ تحمیلی رمضان، سه بار مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکی قرار گرفت که منجر به خسارات جدی به بخشهای مختلف آن شد. این حملات که در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ رخ دادند، شامل دو حمله غیرمستقیم و یک حمله مستقیم بود.
حمله اول؛ آسیب به خوابگاه فرجام
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، در پی حمله هوایی به منطقه رسالت، یکی از خوابگاههای دانشگاه به نام «خوابگاه فرجام» به دلیل انفجارهای ساختمانهای مجاور، آسیب جدی دید. شیشهها و تیغههای داخلی خوابگاه فرو ریختند و خوشبختانه به دلیل عدم حضور دانشجویان در زمان حادثه، تلفات جانی نداشت، اما بخشی از وسایل شخصی و تجهیزات دانشجویان، از جمله لپتاپها، زیر آوار باقی ماند. این خوابگاه در حال حاضر قابل استفاده نیست.
حمله دوم؛ خسارات به دانشکدهها و مراکز تحقیقاتی
در تاریخ سوم فروردین، حمله به ساختمانی در ضلع جنوبی دانشگاه در خیابان ملکپور، خسارات شدیدی به بخشهایی از جمله دانشکدههای خودرو، راهآهن، معاونت دانشجویی و مرکز تحقیقات مکانیک وارد آورد. شیشهها و سقف کاذب ساختمانها تخریب شده و آسیبهای گستردهای به این واحدها وارد شد.
حمله مستقیم؛ تخریب مرکز تحقیقات ماهواره
مرحله سوم حملات که در بامداد هشتم یا نهم فروردین رخ داد، مرکز تحقیقات ماهواره دانشگاه علم و صنعت به صورت مستقیم هدف حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و کل ساختمان آن تقریباً به طور کامل تخریب شد دراین حمله ساختمان مرکز ماهواره به صورت گسترده تخریب شد.
گستره خسارات در ساختمانهای مجاور
ساختمانهای مجاور شامل ساختمان فیزیک ۱ و ۲، ساختمان معارف، ساختمان علوم پایه، دانشکده فناوریهای نوین، بخشهایی از مرکز اسناد امام رضا (ع)، ساختمان ریاست و مسجد دانشگاه نیز آسیب دیدند. شدت خسارات با فاصله گرفتن از مرکز انفجار کاهش مییافت، اما دفاتر اعضای هیئت علمی در دانشکدههای فیزیک، علوم پایه، ریاضی و زبان عملاً غیرقابل استفاده شدهاند.
